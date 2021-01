Ifølge tidligere præsident George W. Bush er det "kvalmende" at være vidne til uroligheder i USA's Kongres.

Den tidligere republikanske præsident George W. Bush fordømmer oprørsscenerne ved kongresbygningen i USA.

Det gør han i en erklæring onsdag aften lokal tid. Han er "rystet" over den "hensynsløse opførsel fra nogle politiske ledere siden valget", lyder det.

- Det er et kvalmende og hjerteskærende syn. Sådan bestrides valgresultater i en bananrepublik - ikke i vores demokratiske republik, skriver Bush i erklæringen.

Han siger, at det voldelige angreb på kongresbygningen blev foretaget af "mennesker, hvis lidenskab er antændt af løgne og falsk håb".

- Oprøret kan skade vores nation og omdømme alvorligt, skriver Bush.

Den tidligere præsidents udtalelser kommer, timer efter at Donald Trump-tilhængere tidligere onsdag trængte ind i kongresbygningen.

Her skulle medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus formelt bekræfte Demokraternes Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Det førte til en abrupt nedlukning af både Senatet og Repræsentanternes Hus, mens demonstranterne lykkedes med at komme ind i selve senatskammeret.

Ud over Bush har en række andre republikanere i Kongressen vendt sig mod deres partifælle Donald Trump.

- Vi er vidne til en bananrepublik i USA's Kongres lige nu. Donald Trump, du er nødt til at gøre noget ved det her lort, skrev republikaneren Mike Gallagher, der normalt støtter Trump, på Twitter, kort efter at demonstranterne trængte ind i Kongressen.

Medlem af Repræsentanternes Hus James French Hill, der har stemt sammen med Trump mere end 95 procent af tiden, siger til tv-stationen CNBC, at præsidenten bærer en del af ansvaret for den ophedede retorik.

Den republikanske senator Mitt Romney, der er udtalt Trump-kritiker, giver også præsidenten skylden for optøjerne.

- Dem, der vælger fortsat at støtte hans farlige træk ved at gøre indsigelse mod valgresultatet, vil for evigt blive betragtet som medskyldige i et hidtil uset angreb mod vores demokrati, udtaler Romney.

Den første forsvarsminister under Trump-administrationen, republikaneren James Mattis, peger ligeledes på præsidenten som medskyldig i optøjerne.

- De voldelige angreb ved Kongressen, der er et forsøg på at underminere amerikansk demokrati, er opildnet af præsident Trump. Hans brug af præsidentposten har ødelagt vores tillid til vores valgsystem, skriver Mattis i en erklæring.

/ritzau/Reuters