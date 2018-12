USA siger farvel til en elsket præsident George H. Bush i Washington D.C.

Sorgen var som malet i ansigtet på præsidentens kendte børn, George W. Bush og hans bror Jeb Bush. Men trods de alvorlige miner og våde øjne var stemningen i Washington National Cathedral til tider høj.

Således fik bl.a. præsidentens barnebarn Jenna Bush og hans gamle ven, den forhenværende senator Alan Simpson latteren frem i den smukke kirke, hvor hver af de 3.500 pladser var fyldt.

Helt fremme sad én nuværende og tre forhenværende præsidenter på stribe, kun adskilt af deres husturer, de forhenværnde førstedamer.

Michelle og Barack Obama, Bill og Hillary Clinton og Jimmy og Rosalynn Carter indtog deres pladser tidligt. Donald og Melania Trump ankom til sidst. Og uden så meget som at kigge i retning af Clinton- og Carter-familien, hilste USAs nuværende præsident først på Barack og siden på Michelle Obama. Ingen af parterne smilte, og Clinton-parret kiggede nærmest demonstrativt i den modsatte retning.

Præsident Trump har hverken talt med eller set sine demokratiske kollegaer siden indsættelsen som præsident i januar 2017. Og luften i denne del at kirken var ifølge CNNs Wolf Blitzer 'iskold'.

Anderledes varme var vibrationerne dog imellem George W. Bush og Michelle Obama.

Således rakte USAs 43. præsident på tværs af både hr. og fru Trump, der nu smilende så til. Og med et stort grin placerede Bush Jr. et stykke hemmeligt slik i hånden på Michelle Obama, der 'svarede igen' med en tilsvarende mine.

George H. Bush havde været syg i flere år. Og for bare tre måneder spurgte den beskedne præsident sin gode ven og Bush-familiens talsmand, Jim McGrath.

»Tror du, der kommer nogen til min begravelse?«

Denne detalje afslørede McGrath i går på det sociale medie Twitter.

Men præsident Bush Senior havde ikke haft grund til bekymring.

Således stod titusinder af borgere i kø for at sige farvel til George H. Bush, da denne lå på lit de parade i Washington D.C. Millioner fulgte i går med på tv. Og fra hele verden mødte royale og statshoverhoveder som prins Charles og Angela Merkel op for at hylde krigshelten og præsidenten, der bl.a. stod bag den skelsættende lovgivning 'Americans Wirh Disability Act', der den dag i dag sikrer millioner af handicappede amerikanere lige rettigheder.

George H. Bush' ældste søn, George W. Bush, var højtidelighedens sidste hovedtaler.

På forhånd havde den yngre Bush udtrykt nervøsitet for, hvorvidt han kunne lade være med at bryde grædende sammen på talerstolen. Men trods våde øjne klarede George W. Bush sin tale til topkarakter.

Og først til allersidst kunne USAs 43. præsident ikke længere holdene tårerne tilbage. Og med røde øjene og våde kinder sluttede han:

»Nu er min far genforenet med Robin (datteren, der døde i 1953, red.). Og han holder igen min mor i hånden.«

Efter onsdagens bisættelse vil George Herbert Walker Bushs kiste bringes tilbage til hjemstaten Texas, hvor præsident skal begraves side om side med konen Barbara Bush, der døde i april. George og Barbara Bush var gift i 73 år.