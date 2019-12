Bus kører gennem metalbarriere i det bjergrige nordlige Tunesien og styrter i kløft. Alle de døde er tunesere.

En bus med lokale turister er styrtet i en kløft i det nordlige Tunesien, og 22 er døde ifølge indenrigsministeriet.

21 er kvæstet ved ulykken.

Bussen var på vej gennem regionen Ain Snoussi, da ulykken skete.

Den er "faldet i en kløft efter at være braset gennem en metalbarriere", skriver ministeriet på Facebook.

Alle om bord i bussen var tunesiske borgere. De sårede er blevet fragtet til hospitaler i nærheden.

Bussen var kørt afsted fra hovedstaden Tunis mod bjergbyen Ain Draham, som er et yndet udflugtsmål i det sene efterår.

WHO, FN's sundhedsorganisation, skrev i 2015, at Tunesien har den næsthøjeste dødsrate i trafikken i Nordafrika i forhold til indbyggerantal, selv værre end det urolige Libyen.

Dårlige veje, hensynsløs kørsel og dårligt vedligeholdte biler får skylden for et stigende antal ulykker i landet.

Regeringen erkender, at det er et problem. Men sikkerhed, herunder frygten for angreb fra jihadister, har været så højt prioriteret, at man ikke har kunnet gøre mere ved sikkerhed i trafikken.

/ritzau/AFP