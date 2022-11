Lyt til artiklen

21 mennesker blev lørdag dræbt i en busulykke i Egypten.

Af ukendte årsager mistede chaufføren herredømmet over bussen og kørte direkte i Mansoura-kanalen i Aga, cirka 100 kilometer nordøst for hovedstaden Kairo.

Det skriver flere internationale medier, blandt dem Sky News.

Der var 35 personer på bussen, da den kørte galt.

Ifølge landets sundhedsmyndigheder var der tre børn blandt de dræbte.

Sky News Arabia skriver, at redningsmandskabet stadig lever efter passagerer i vandet.

Hvert år mister tusindvis livet i trafikken i Egypten.

Det høje dødstal skyldes, at egypterne kører for stærkt, at de har for dårlige veje, og at færdselsloven ikke bliver håndhævet.