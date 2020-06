Bus fra filmen "Into the Wild" er fløjet væk fra område i Alaska, hvor mange fans bragte sig selv i fare.

En bus fra den amerikanske film "Into the Wild" er blevet fløjet væk fra et naturområde ved Denali National Park i Alaska, fordi hundredvis af fans og turister forsøgte at finde frem til den i det vanskelige terræn.

- Alt for mange mennesker kom ud i farlige situationer, når de på vandreture søgte efter busvraget og det sted, hvor den unge eventyrer Christopher McCandless døde af sult i 1992, siger embedsmænd i den nordlige amerikanske delstat.

Bussen blev berømt gennem en dokumentarisk bog fra 1996 om Christopher McCandless skrevet af Jon Krakauer og en film fra 2007 instrueret af Sean Penn.

- Vi opfordrer folk til at nyde Alaskas natur på en sikker måde, og vi forstår, hvordan denne bus har været dragende i mange menneskers forestillingsverden, siger Corri Feige fra det departement, som har ansvaret for bevarelsen af Alaskas natur.

- Bussen var et efterladt køretøj, som er stærkt forfaldent, og den har været årsag til farlige og bekostelige redningsaktioner. Den har kostet nogle besøgende livet, siger hun.

Bussen, som er fra 1940'erne, er blevet fjernet af naturdepartementet og Alaskas nationalgarde. Den var blevet efterladt på stedet for 60 år siden, og den blev en farlig seværdighed.

Gennem årene er en del personer, som har foretaget pilgrimsrejser til bussen, blevet såret i det uvejsomme terræn, eller de har været strandet. To druknede på vej over en flod i nærheden af bussen.

Den lokale borgmester kalder fjernelsen af bussen for en "meget stor lettelse".

- Af hensyn til sikkerheden for offentligheden, var det rigtigt at fjerne bussen, men den var en del af vor historie, og det føles lidt bittersødt at se en del af vor historie forsvinde, siger borgmesteren i Denali, Clay Walker.

/ritzau/Reuters