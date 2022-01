Burkina Fasos præsident, Roch Marc Christian Kaboré, har overlevet et attentatforsøg.

Det siger regeringspartiet i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det lyder samtidig, at hvad der begyndte som optøjer har udviklet sig til et regulært kupforsøg.

Præsidentens bolig er angiveligt blevet invaderet, og nationalt tv og radio er blevet overtaget, skriver Reuters.

Optøjerne kommer, efter at soldater flere steder i landet har gjort oprør. Der lød søndag skud fra flere kaserner og militærlejre.

Soldaterne mener, at regeringen ikke støtter dem tilstrækkeligt i deres kamp mod militante islamister.

En talsmand for de soldater, der gør oprør, siger, at de kræver 'passende' ressourcer og træning, hvis de skal bekæmpe islamister med bånd til bevægelser som Islamisk Stat og al-Qaeda.

I de seneste måneder er frustrationerne steget, i takt med at sikkerhedssituationen er blevet forværret.

I november var der voldelige protester i gaderne, efter 49 militærpolitifolk blev dræbt i et militant angreb. Demonstranterne krævede præsident Kabores afgang.

De demonstranter, der søndag protesterer i gaderne i Ouagadougou, opfordrer soldaterne til at gå et skridt længere.

- Befri landet, råber de.

I løbet af søndagen afviste regeringen ellers, at der var et kup i gang, men nu lyder meldingen altså, at der fandt et decideret attentatforsøg sted.