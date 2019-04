En 30-årig italiener og en 34-årig canadier blev bortført i december. De lever stadig, mener regeringen.

En italiensk mand og hans canadiske ledsager, der blev bortført i Burkina Faso for fire måneder siden, er stadig i live.

Det oplyser en talsmand for regeringen i Burkina Faso.

- Vi er sikre på, at deres liv ikke længere er i fare. Vi kan fortælle, at disse mennesker stadig lever, siger Remis Fulgance Dandjinou.

Han tilføjer, at meget tyder på, at de to er blevet flyttet til et andet land.

- Det vigtigste er, at der ikke er nogen, der er blevet dræbt. Hvis der var, ville vi have fundet ligene nu, siger han.

30-årige Luca Tacchetto fra Venedig og 34-årige Edith Blais fra Québec blev bortført i midten af december, da de kørte gennem Burkina Faso.

/ritzau/AFP