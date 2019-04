Det skulle være sjovt, men i stedet endte en aprilsnar fra burgerkæden McDonald's med at irritere kunderne.

Fartfood-gigantens afdeling i Australien lavede nemlig en joke med en ny picklesburger, som flere kunder nåede at glæde sig til, inden det gik op for dem, at det var fup.

Umiddelbart lyder det som en burger udviklet primært til gravide eller andre med særlige cravings:

En dobbelt 'burger' med den klassiske bolle, ost og stort set ikke andet end pickles.

Pickle lovers, it's the news you've all been waiting for. We're super stoked to announce the launch of our brand new McPickle Burger. It's time to tuck into juicy, flavoursome pickles layered between melted cheese, ketchup sauce and toasted sesame seed buns. It's sure to be a treat for all your senses.

McDonald's Australien lancerede burgeren mandag 1. april ved at lægge en video på instagram.

'Pickle-elskere, her er nyheden, I alle har ventet på. Vi er super spændte på at lancere vores helt nye McPickle Burger. Det er på tide at sætte tænderne i saftige, smagfulde pickles mellem lag af smeltet ost, ketchusauce og en ristet sesambolle. Det vil sikkert være en godbid for alle dine sanser,' skriver McDonald's på det sociale medie.

Straks væltede det frem med begejstrede kommentarer a la:

'Jeg bestiller 1.000', 'jeg vil have en nu', 'det er perfekt' og 'åh Gud, det er en burger, der er designet til mig.'

Andre bemærkede dog hurtigt datoen for lanceringen, skriver news.com.au.

Det australske medie har da også kontaktet deres lokale McDonald's hovedkontor for at høre, hvad der er op og ned på historien:

'Vi ved, at der er megen kærlighed derude for vores berømte pickles, og McPickle Burgeren har i den grad fået folk til at tale om dem. Vi er glade for, at australierne har nydt vores aprilsnar.'