»Med så gode burgere vil du efterlade dine børn derhjemme. Hvad er det værste, der kan ske?«

Sådan lød teksten til en annonce på Facebook for The Otley Burger Company for nylig.

Det var dog ikke så meget ordene i sig selv, der vakte opsigt, men snarere den omstændighed, at de var illustreret af et billede af den forsvundne britiske pige, Madeleine McCann, og hendes mor, Kate McCann.

Der var også et billede, hvor man aner en mand, der går væk med Madeleine i hånden.

Arkivfoto

Annoncen blev bragt på den britiske Mors Dag og blev prydet med ordene:

»Glædelig Mors Dag til alle mødrene derude.«

Sagen er omtalt i flere britiske medier. Blandt dem The Independent, som også viser et billede af annoncen.

Annoncen faldt nemlig straks i unåde hos The Advertising Standards Authority (ASA), som har forbudt reklamen, fordi den er krænkende.

Kate og Gerry McCann fotograferet med et billede af deres datter, som man forestillede sig, at hun så ud i 2012. (Arkivfoto)

ASA oplyser, at man har modtaget flere klagere fra forbrugere, som ville have annoncen fjernet.

Sagen om Madeleine McCanns forsvinden har været så højprofileret, at billeder af hende er »øjeblikkeligt genkendelige,« som det hedder i en udtalelse fra myndigheden.

»Vi vurderer endvidere, at enhver henvisning til et forsvundet barn sandsynligvis vil være foruroligende, og at det i forbindelse med en annonce, der promoverede et burgerfirma, var uberettiget.«

Ejeren af burgerbaren, Joe Scholey, fortæller til avisen Metro, at han har modtaget dødstrusler på grund af annoncen.

Kate og Gerry McCann fotograferet i 2017 i anledningen af, at det var ti år siden, at deres datter forsvandt. (Arkivfoto)

Han afviser dog at undskylde, at han har brugt den.

Madeleine McCann var knap fire år gammel, da hun tilbage i maj 2007 forsvandt sporløst fra en ferielejlighed på den portugisiske Algarvekyst. Hun lå sammen med sine to mindre søskende og sov i lejligheden, mens hendes forældre spiste middag med nogle venner på en restaurant i nærheden.

Historien om Madeleine McCann rystede hele verden, og i det forløbne år er der blevet brugt enorme summer på efterforskningen.

Sidste år blev en tysk mand anholdt og sigtet for at have bortført og myrdet den lille pige, men han nægter sig skyldig, og der er ikke noget lig.

Madeleines forældre, Kate og Gerry McCann, har aldrig opgivet håbet om at få deres datter tilbage i live.