Ser Burger Kings Whopper større ud på billederne, end den er i virkeligheden?

Det mener personerne bag et amerikansk gruppesøgsmål, der nu hiver fastfood-giganten i retten for at mislede kunderne.

Whopperen – kædens mest ikoniske burger – er på billederne 35 procent større og med dobbelt så meget kød som i virkeligheden, lyder deres påstand.

Burger King afviser, at der skulle foreligge dem noget krav om at servere burgere »præcis som på billedet«, skriver BBC.

Sådan ser den vegetariske Whopepr ud ifølge markedsføringsmateriale fra Burger King. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Men en amerikansk dommer har godkendt søgsmålet og vil nu lade et nævneting afgøre sagen.

Ifølge Burger King er der ikke hold i anklagerne.

»De flammegrillede bøffer, der bliver vist i vores reklamer, er de samme bøffer, som vi serverer i millioner af Whopper-burgere til gæster i hele landet,« lyder det fra en talsperson.

Sidste år blev også den amerikanske kæde Taco Bell sagsøgt og anklaget for at sælge pizzaer og wraps med halvt så meget fyld som på billedet.