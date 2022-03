Burger King har for længst meldt ud, at man har »suspenderet al støtte« til Rusland.

Alligevel er det stadig muligt at købe en Whopper med en gang pomfritter i det ellers så hårdt sanktionerede land – for her holder alle fastfoodkædens 800 restauranter faktisk stadig åbent.

Det er der en 'god' forklaring på.

»De langvarige juridiske aftaler er ikke lette at ændre inden for en overskuelig fremtid,« som det lyder fra moderselskabet, Restaurant Brands International, i en udtalelse til BBC.

En Burger King-restaurant i Moskva. Foto: MAXIM ZMEYEV Vis mere En Burger King-restaurant i Moskva. Foto: MAXIM ZMEYEV

Humlen er, at Burger Kings restauranter i Rusland alle er drevet efter franchisemodellen –det vil sige, at det amerikanske hovedselskab ikke selv ejer spisestederne, selv om de altså alle bærer det velkendte navn og logo.

Derfor kan de ikke bare lukkes via et knips med fingrene fra hovedkontoret i USA.

Det står i kontrast til eksempelvis konkurrerenter som McDonald's og Starbucks, der selv ejer deres restauranter og cafeer i Rusland og derfor har smækket dørene i.

Over for BBC forklarer advokaten Graeme Payne, der er ekspert i franchiseudliciteringer:

»Som almindelig forbruger tænker man, hvorfor lukker de ikke bare deres restauranter? Men set fra et rent forretningsmæssigt og kontraktligt perspektiv er det meget svært at gøre det uden nogle ret vidtrækkende juridiske konsekvenser,« siger han.

Det er dog eksempelvis lykkedes for en anden stor spiller på fastfoodmarkedet. Yum! Brands – selskabet bag kæder som KFC, Pizza Hut og Taco Bell – har således lukket alle sine spisesteder på det russiske marked. Både dem de selv ejer, og faktisk også dem, der køres efter en franchisemodel, fordi man er blevet er enige med franchisetagerne om en løsning.

Burger King står dog alene med problemet i Rusland.

Det samme er gældende for flere andre kendte firmaer. Eksempelvis holder 48 Marks and Spencer-butikker stadig åbent, mens også hotelkæderne Marriott og Accor fortsat tager mod gæster, fordi man også her opererer med franchisemodeller.