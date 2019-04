Det er ikke kun i danske supermarkeder, at plantebaserede alternativer til vegetarer og veganere vinder frem.

Grønne alternativer finder også vej til flere og flere fastfood-kæder og senest Burger King.

Nu har den amerikanske burgerrestaurant planer om at tiltrække nye kunder og spydspidsen er intet mindre end en ny 'vegetarisk Whopper'.

Burger King annoncerede ifølge CNN mandag, at de vil teste den nye Whopper, som er lavet på plantebaserede bøffer fra firmaet Impossible Foods, der er specialiseret i produkter, som ligner og smager som oksekød.

Med det nye tiltag håber fastfood-giganten, »...at give dem, der gerne vil spise en burger hver dag, men som ikke nødvendigvis vil spise en oksekød hverdag, mulighed for at komme til restauranten lidt oftere,« lyder det fra Chris Finazzo, der er præsident for Burger King i Nordamerika.

Med test-burgeren håber han også, at vegetarer og veganere tager vejen forbi restauranterne lidt oftere.

Arbejdet med et kødfrit alternativ til menuen har ifølge Chris Finazzo været undervejs i et år, da interessen for det er stigende.

Foreløbig er der tale om en testperiode, hvor den nye Whopper skal afprøves i 59 Burger King-restauranter i USA.

Det er derfor uvist, hvornår danskerne også kan forvente burgeren herhjemme, hvor vi i forvejen har en traditionel vegetarburger på Burger King.

Selvom en burger uden kød giver mulighed for at skære ned på kolesterol og mængden af transfedt.

»Smagen vil kunderne dog ikke give op på,« siger Finazzo til CNN, hvorfor den plantebaserede Whopper også skal smage som den originale. Det er nemlig ikke en almindelig vegetarburger, som skal udgøre den nye Whopper.

I Danmark har McDonalds introduceret burgeren 'Homestyle Veggie' med 2 krydrede quinoa-peberfrugt-bøffer.