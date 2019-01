De færreste danskere har formentlig hørt om amerikanske Lynsi Snyder. Hun er arving til det californisk-baserede burgerimperium In-N-Out Burger og små 20 milliarder kroner værd.

Med sine 36 leveår blev hun i slutningen af 2018 den yngste kvinde på finansmediet Forbes' liste over de rigeste amerikanere (nr. 271). Forbes skriver, at hun blev milliardær i 2017.

In-N-Out Burger er kendt for deres Double-Double burger, og feinschmeckerne husker formentlig altid at bestille fra den 'hemmelige' menu, hvor man kan få sin burger ekstra snasket – 'animal style'.

Det var Lynsi Snyders bedsteforældre, Harry og Esther, der grundlagde burgerkæden i 1948. Siden da er der åbnet 333 restauranter i landet – størstedelen i Californien.

Lynsi Snyder står bag en af USAs mest populære burgerkæder. Foto: In-N-Out Vis mere Lynsi Snyder står bag en af USAs mest populære burgerkæder. Foto: In-N-Out

Kendte kokke som Gordon Ramsay og den nu afdøde Anthony Bourdain sværger til In-N-Outs burgere.

Og den kendte modelarving Paris Hilton blev i 2006 standset af politiet for promillekørsel, fordi hun var dødsulten.

»Jeg var virkelig sulten og ville have en In-N-Out burger,« sagde hun.

Lynsi Snyders onkel, Rich, var firmaets præsident indtil 1993, hvor han omkom i et flystyrt. Herefter overtog faderen, Guy, men han gik bort i 1999 på grund af en stofoverdosis.

Herefter var der kun én arving til burgerkæden tilbage.

Selv har Lynsi Snyder også kæmpet med stofmisbrug og allerede gennemgået tre skilsmisser.

Lynsi Snyder gennemførte aldrig sin college-uddannelse. Hun er autodidakt forretningskvinde og har arbejdet sig op gennem fastfoodkædens system.

Hun var kun 27 år, da hun overtog virksomheden i 2010.

Siden da har hun kun tilføjet en enkelt ting til den relativt smalle menu med 15 produkter.

Det var varm chokolade i 2018. Til gengæld stod hun for, at kæden åbnede 80 nye restauranter.

De få ændringer i menuen mener hun blandt andet er nøglen til kædens succes i USA.

Vis dette opslag på Instagram From Austin with ❤️ Et opslag delt af @ bear.ny den 11. Jan, 2019 kl. 8.21 PST

»Det handler ikke om at tilføje nye produkter eller at opfinde den næste baconindpakkede ting. Det handler om at lave den samme burger og de samme pommes frites. Vi går ikke på kompromis,« siger hun til mediet.

Kæden har også en regel, der lyder, at alle restauranter maksimalt skal ligge en dags kørsel fra det nærmeste lager.

Derfor ser Lynsi Snyder heller ikke, at In-N-Out Burger kommer til at dække hele landet.

»Jeg kan godt lide, at vi er eftertragtede, når folk kommer til byen. På den måde er vi unikke – vi er ikke at finde på ethvert gadehjørne.«