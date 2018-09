Det britiske tøjfirma Burberry vil fremover holde op med at brænde overskudsvarer af. Ændringen træder i kraft øjeblikkeligt, meddeler firmaet.

Modemærket, som blev kendt i de danske royale kredse, da prins Nikolai gik på podiet ved deres show i London den 17. februar, siger også, at det vil holde op med at bruge pels i deres produkter. Det skriver BBC.

I juli kom det frem, at Burberry brændte usolgt tøj og parfume for intet mindre end 236 millioner kroner. Det skete for at beskytte brandet.

Nyheden fik miljøorganisationer til at rase.

Burberrys forretning i det centrale London. Foto: Toby Melville Vis mere Burberrys forretning i det centrale London. Foto: Toby Melville

De forskellige modefirmaer brænder deres overskudstøj af, for at forhindre det i at blive solgt for billigt - eller sågar stjålet.

Fre Greenpeace lyder der rosende ord til BBC: »Burberrys beslutning om at stoppe afbrændingen af deres overskudstøj, er et meget ventet signal på, at modeindustrien ændrer sig.«

Burberry er begyndt på et partnerskab med luksusfirmaet Elvis & Kresse i år.

Det vil betyde, at 120 tons affaldslæder bliver omdannet til nye produkter over de næste fem år.

»Moderne luksus betyder, at man er socialt og miljømæssigt ansvarlig,« lyder det fra Burberrys chef Marco Gobbetti.