Det ventes at blive vanskeligere end tidligere for premierminister Bojko Borissov at finde et nyt flertal.

Premierminister Bojko Borissovs bulgarske parti Gerb vinder søndagens parlamentsvalg i landet med en stemmeandel på cirka 25 procent.

Det viser to valgstedsmålinger fra henholdsvis Gallup International og Alpha Research. Gallup siger 25 procent til Gerb, mens Alphas lyder på 25,7 procent.

Det er en større tilbagegang på op mod ni procentpoint for centrumhøjrepartiet i forhold til sidste gang, der var valg for fire år siden.

Derfor ventes det at blive vanskeligere for Borissov at finde nok partnere til at indgå i en koalition med flertal.

- Jeg har altid indordnet mig det, som folket beslutter. Lad valget blive ærligt, sagde han, da han afgav sin stemme i hovedstaden Sofia. Uden at der var journalister til stede.

Toer ved valget er ifølge de to målinger henholdsvis Socialistpartiet og højdespringeren Sådan et Folk med cirka 17 procent. Det ledes af den slagfærdige sanger Slavi Trifonov. Han har tidligere afvist samarbejde med Borissov.

Bulgarien er det fattigste medlemsland i EU.

Valget har været set som meget vigtigt i bestræbelserne på at sætte gang i økonomien, der har været hårdt ramt af coronakrisen.

Det gælder især for at kunne sikre sig støtte fra EU's genopretningsfond på 750 milliarder euro (5578 milliarder kroner).

Borissovs parti har været ved magten i næsten et årti. Det er belastet af en række skandaler, og sidste år var der store demonstrationer i landet, hvor regeringen blev beskyldt for at holde hånden over oligarker.

Præsident Rumen Radev støttede sidste års protester mod regeringen, og han har været en stærkt kritiker af premierminister Borissov. Søndag sagde han ifølge AFP, at han havde "stemt mod ødelæggelsen af retsstaten".

Et af de partier, som Borissov skal ud og gøre sine hoser grønne over for, er Bevægelsen for Rettighed og Frihed. Det er et parti, der repræsenterer det etnisk tyrkiske mindretal i Bulgarien.

Partiet, der ofte har haft rollen som kongemager, ser i målingerne ud til at få cirka 11 procent af stemmerne.

