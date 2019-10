Ifølge Bulgarien har russisk diplomat i Sofia indsamlet oplysninger om Bulgariens, EU's og Natos sikkerhed.

Bulgarien har bedt Rusland om at kalde en diplomat hjem fra den russiske ambassade i Sofia. Ifølge den bulgarske anklagemyndighed har diplomaten været involveret i spionage i landet i over et år.

Det russiske udenrigsministerium oplyser, at medarbejderen allerede har forladt Bulgarien.

Den bulgarske anklagemyndighed skulle have indledt en efterforskning af personen, men den er indstillet, fordi den pågældende har diplomatisk immunitet.

Ifølge Bulgarien har diplomaten siden september 2018 indsamlet informationer om statshemmeligheder vedrørende Bulgariens, EU's og Natos sikkerhed.

Den russiske ambassade i Bulgarien har afvist at kommentere anklagen.

Bulgarien, der har omkring syv millioner indbyggere, blev medlem af Nato i 2004 og af EU i 2007.

Landet var en tæt allieret med Rusland under kommunismen og har fortsat nære historiske og kulturelle bånd til Rusland.

Bulgarien blev i 2012 rystet af en skandale, da det kom frem, at de fleste fleste af de ledende præster i den bulgarske ortodokse kirke arbejdede som politi- eller efterretningsagenter, da Bulgarien var et kommunistisk land.

Omkring 80 procent af bulgarerne er kristne ortodokse, men under de 45 år med kommunismen forsøgte staten at fremme ateisme.

Troende blev overvåget tæt, og mange satte deres karrierer over styr, fordi de deltog i messer i kirkerne. Afsløringen af biskoppernes fortid fik ingen juridiske konsekvenser.

/ritzau/Reuters