Der lød buhråb og højlydte krav som »vote him out« – »stem ham ud« – da den amerikanske præsident, Donald Trump, og førstedame Melania Trump tidligere på ugen torsdag stod ret ved Ruth Bader Ginsburghs flagdraperede kiste.

Den 87-årige højesteretsdommer døde 18. september.

En uges tid senere, lørdag 26. september, pegede Donald Trump på den 48-årige Amy Coney Barret som sin kandidat til højesteret.

Forinden havde Trump allerede sværget, at han ville udpege Ginsburgs afløser før valget 3. november.

Og det er denne kontroversielle beslutning, der har bragt sindene i kog i hele USA.

»Hvis han havde nogen skam i livet, ville han ikke vise sit ansigt her,« sagde en tilhører til radiostationen NPR.

Siden onsdag har titusinder af både kendte og ukendte amerikanere vist deres respekt i Washington, D.C., hvor Ruth Bader Ginsburg foran Højesteretsbygningen ligger på lit de parade.

Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden og politiske kollegaer fra både den republikanske og den demokratiske side af Kongressen har passeret kisten for at vise deres respekt.

Men da præsidenten og førstedamen torsdag lagde vejen forbi, blev den ærbødige stilhed brudt.

epaselect epa08693524 US President Donald J. Trump (L) and First Lady Melania Trump (R) view the flag-draped casket of late US Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg outside the Supreme Court, in Washington, DC, USA, 24 September 2020. Thousands of mourners are expected to pay their respects as well. EPA/MICHAEL REYNOLDS Foto: MICHAEL REYNOLDS - EPA Vis mere epaselect epa08693524 US President Donald J. Trump (L) and First Lady Melania Trump (R) view the flag-draped casket of late US Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg outside the Supreme Court, in Washington, DC, USA, 24 September 2020. Thousands of mourners are expected to pay their respects as well. EPA/MICHAEL REYNOLDS Foto: MICHAEL REYNOLDS - EPA

Og det er måske ikke uden årsag.

Ikke alene er Donald Trumps beslutning om at at erstatte Ginsburgs med så kort varsel og derved give USA's højesteret et konservativt flertal årtier frem kontroversiel.

I 2016 udvekslede præsidenten og den legendariske dommer fornærmelser.

Først kaldte Ruth Bader Ginsburg Trump »en fupmager«. Trump svarede igen på Twitter, hvor han skrev »hun har mistet forstanden«.

Højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg blev 87år gammel. I 1993 blev hun udpeget af Bill Clinton. Foto: GARY HERSHORN - Reuters Vis mere Højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg blev 87år gammel. I 1993 blev hun udpeget af Bill Clinton. Foto: GARY HERSHORN - Reuters

Ved ceremonien ved Ruth Bader Ginsburgs kiste var både Donald Trump og Melania Trump iklædt sort ansigtsmaske. Imens præsidentparret viste deres respekt for den afdøde dommer, blev offentligheden holdt på sikker afstand af Secret Service.

Men trods afstanden var buhråb og anti-Trump-slagordene ifølge CNN tydelige.

Ruth Bader Ginsburgs sidste ønske var, at hendes sæde i højesteretten først skulle genudfyldes efter præsidentvalget 3. november – så enten Joe Biden eller Donald Trump efter en valgsejr kunne udpege kandidaterne.

I flere taler og tv-interview har Trump dog antydet, at det er løgn.

Desuden mener Donald Trump, at valgresultatet med stor sandsynlighed ender foran højesteret. Derfor er det ifølge præsidenten vigtigt, at dommerpanelet er fuldtalligt – ni dommere.

Ruth Bader Ginsburg blev i 1993 udpeget af daværende præsident Bill Clinton.