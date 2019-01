Donald Trump venter med sin State of the Union-tale til efter nedlukning er overstået.

USA's præsident, Donald Trump, udskyder sin State of the Union-tale.

Den årlige tale om nationens tilstand vil blive holdt, når den aktuelle budgetkrise er overstået.

Det skriver Trump i et tweet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Talen var planlagt til den 29. januar. Og som sædvanlig i Repræsentanternes Hus. Men det satte formanden for den lovgivende forsamling, Nancy Pelosi, onsdag en stopper for.

I et åbent brev skrev hun, at demokraterne, der har flertal i Repræsentanternes Hus, ikke vil vedtage de nødvendige formelle tilladelser.

Dele af statsapparatet i USA er for 33. dag lukket, fordi landets to store partier, der har et flertal i hvert sit kammer, ikke kan blive enige om et budget.

Pelosi vil dog gerne lægge talerstol til talen, så snart hele statsapparatet igen er i drift, skriver hun.

Trump betegnede hendes udmelding som "en skændsel", og ifølge nyhedsbureauet Reuters ville han holde en tale et andet sted.

Senatet ventes torsdag at stemme om et ny forslag til en finanslov, men selv om det bliver godkendt, anses det for usandsynligt, at forslaget slipper gennem Repræsentanternes Hus.

/ritzau/