Det kommer til at tage tid med budgetforhandlinger i EU, erkender Mette Frederiksen efter første møde.

En svær diskussion om EU's kommende langtidsbudget (MFF) endte uden vindere - eller tabere.

EU's stats- og regeringschefer tog fredag eftermiddag en første runde om budgettet, der skal dække årene fra 2021 til 2027.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, kan ikke se, at EU-landene når et kompromis i december.

- Jeg håber, at de rykker sig, så vi kan komme tættere på en løsning. Men det var et statusmøde, for alle gentog holdninger, som vi allerede kendte. Der var intet nyt, siger Jean-Claude Juncker.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), tog ordet på vegne af en gruppe på fire lande - Holland, Sverige, Østrig og Danmark - som trækker i retning af det tyndest mulige budget.

- Der var betydelig modstand. Det er, fordi en række lande mener, at vi skal udvide budgettet ganske meget.

- Men vi må bare forudse, at det er en position at indtage rollen som budgetbisse, men for Europa mener jeg, at det er en rigtig rolle, og den er vigtig, siger Frederiksen.

Danmark går efter at skære i landbrugsstøtten og strukturfondene. Der skal mere fokus på klima, mens udgifterne til administration skal ned.

- Det her kommer til at tage lang tid, for vi står rigtig langt fra hinanden, siger statsministeren.

/ritzau/