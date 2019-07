22 steder rundt om i verden er blevet føjet til Unescos liste over unik og bevaringsværdig verdensarv.

Tempelbyen Bagan i Myanmar, Babylons ruiner i Irak og den lyserøde by Jaipur i Indien er blandt de steder, der er tilføjet Unescos liste over verdensarv.

Det oplyser Unesco, som er FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur, på sin hjemmeside.

Irak har i de seneste 35 år lobbyet for at få den historiske by Babylon optaget på verdensarvslisten.

Babylon blev første gang beskrevet for omkring 4000 år siden. Byen var hovedstad i det nybabylonske rige og var gennem flere hundrede år et vigtigt kulturelt centrum i antikken.

Stedet er især kendt for De Hængende Haver. De er et af de syv vidundere i antikken.

Iraks tidligere diktator Saddam Hussein ødelagde til dels stedet ved at bygge et palads på området. Siden blev stedet beskadiget af amerikanerne, der anlagde en militærbase i Babylon.

I Myanmar er der også gået adskillige år, før tempelbyen Bagan blev optaget på Unescos liste.

Oprindeligt havde landets militærstyre i 1995 søgt om at få anerkendt området som enestående og bevaringsværdig kulturarv. Men ansøgningen blev afvist. Unesco mente, at generalerne ignorerede eksperters råd om, hvordan restaurering af de gamle bygninger skulle foregå.

Bagan rummer over 3500 buddhistiske templer, stupaer, klostre og andre helligdomme. De er bygget mellem det 11. og 13. århundrede.

I dag foregår restaureringen på en måde, der er anerkendt af Unesco.

Den islandske nationalpark Vatnajökull og det historiske gravsted Dilmun i Bahrain er også at finde på den nye liste over verdensarv.

Unescos verdensarvskomité holder i disse dage den årlige session, hvor nye steder føjes til listen.

Komitéen mødes i år i Aserbajdsjans hovedstad, Baku. Tilføjelserne til verdensarvslisten bliver offentliggjort løbende.

Listen omfatter steder over hele verden, der betragtes som særligt enestående og bevaringsværdige.

