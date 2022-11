Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Munke plejer at leve et asketisk liv indenfor for klosteret eller templets mure.

Men for en gruppe buddhistiske munke i Thailand, har det tilsyneladende været lidt for svært at holde sig på dydens smalle vej.

I et tempel i Bung San Phan-distriktet i den nordlige provins Phetchabun er fire munke, heriblandt abbeden, blevet testet positiv for metamfetamin.

Det skriver BBC.

Og da de fire munke var templets eneste beboere, er det nu ryddet. Boonlert Thintapthai, som er talsmand for distriktet, fortæller, at de fire munke nu er sendt på afvænning.

Munkene skulle angiveligt være blevet fjernet fra templet, efter politiet mandag uddelte urintest, som slog ud. Det står ikke klart, hvad der i første omgang fik politiet til at rette sin opmærksomhed mod templet.

De manglende munke udgør et problem for de lokale, som nu må se sig udfordret i forhold til at udøve deres religion.

Boonlert Thintapthai slår dog fast, at lederen af de lokale templer allerede har lovet, at nogle andre munke vil blive rykket til det tomme tempel.

Thailand har et stort problem med metamfetamin, som strømmer ind i landet fra Myanmar, som er verdens største producent af stoffet.

I sidste måned beordrede den thailandske premierminister, Prayuth Chan-ocha, at stofferne skal nedkæmpes, og at der skal mere fokus på afvænning. Det skete efter en tidligere politibetjent, der var blevet afskediget fra styrken for besiddelse af metamfetamin, dræbte 37 mennesker under et skyderi i en børnehave.