Der var tirsdag en hel hær af Trump-støtter foran retsbygningen i New York og titusindvis af dem på gaderne i Florida.

Det mener i hvert fald Donald Trumps søn Eric Trump, der i et interview til Fox News blandt andet siger:

»Da vi var gået ud af flyet, så vi de titusindvis af mennesker, som stod langs gaden hele vejen fra Palm Beach til Mar-a-Lago og viftede med det amerikanske flag. Den kærlighed er utrolig at mærke.«

Om fremmødet ved retten på Manhatten siger han.

»Der stod en hel hær ude foran retten.«

På Twitter er sønnen røget i en regulær shitstorm efter sin udmelding.

B.T.s udsendte, Jeppe Elkjær Andersen, var selv til stede foran retten i Manhattan, hvor Trump fik læst de 34 tiltalepunkter op.

Han kan ikke helt genkende det billede, som Trumps søn tegner af opbakningen.

»På Manhattan var der vel 100 Trump-tilhængere. Det var helt klart os journalister, der var flest af,« siger Elkjær Andersen, som også fulgte Trumps tur fra lufthavnen i Florida tæt på fjernsynet.

»Det er rigtigt, at der stod en del mennesker langs vejen, men der var ikke i nærheden af 10.000,« siger han.

B.T.s udsendte har tidligere oplevet, hvordan Trump-familien kan have svært ved at vurdere antallet af mennesker.

»Når jeg har været til nogle af Donald Trumps vælgermøder, har han sagt, at der var 45.000 til stede. Når man så spørger politiet, så siger de, at der var 15.000. Så de har det med at overdrive lidt i familien,« siger Jeppe Elkjær Andersen, der i USA mødte undren over, at der ikke var flere Trump-tilhængere på gaden forleden.

»Trump var jo ude at opfordre dem til at protestere inden sagen, men der var ikke ret mange, som mødte op. Det blev mange amerikanere overrasket over. De mere liberale medier håner ham ligefrem for det,« siger han.

Det kan dog blive Donald Trump, der står tilbage med håneretten i sidste ende.

»Det kan godt være, at de ikke møder op, men de finder i hvert fald pengepungen frem og støtter Trump. På få døgn havde hans kampagne modtaget lige under 70 millioner kroner i støtte,« fortæller Elkjær Andersen.

Trump står blandt andet anklaget for forfalskning af forretningsdokumenter i forbindelse med udbetalinger af hold kæft-penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels. De to skulle angivelig have haft en affære tilbage i 2006.