Israelerne og Hamas er enige om, at der skete noget, der ikke skulle ske, da nogle nødhjælpslastbiler torsdag rullede mod Gaza By.

Men her hører enigheden også op.

Uanset hvad, kan begivenhederne få fatale konsekvenser for den våbenhvile, der så intenst forhandles om i disse timer.

Det vurderer B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino.

B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, mener, at dagens begivenheder i Gaza. kan være en katastrofe for fredsforhandlingerne. Foto: Privat. Vis mere B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, mener, at dagens begivenheder i Gaza. kan være en katastrofe for fredsforhandlingerne. Foto: Privat.

»Det er en katastrofe for fredsforhandlingerne. Jeg tror godt, at det kan få Hamas til at trække stikket,« siger han.

Ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza har israelske styrker dræbt mindst 104 mennesker torsdag morgen. Det var alle folk, der ventede på at få udleveret nødhjælp.

Det palæstinensiske selvstyres præsident Mahmoud Abbas' kontor fordømmer, hvad han kalder en 'grim massakre'.

Jotam Confino fortæller, at det israelske militær, IDF, har en noget anden udlægning af det hændte:

»Israelerne siger, at der har været to hændelser. I den første bliver flere lastbiler bestormet af menneskemængden, og flere mister livet, da lastbilerne kommer til at køre nogle over.«

»I den anden hændelse er der bevæbnede palæstinensere, der angriber lastbilerne. Der bliver afgivet varselsskud, men angrebene fortsætter. Herefter skyder israelerne omkring ti personer,« siger han.

Hvad der så rent faktisk skete, er ifølge korrespondenten svært at afklare.

»Sandheden ligger jo nok et eller andet sted imellem parternes udmeldinger,« siger han.

Uanset hvad lover det ikke godt for fredsforhandlingerne.

»Jeg tror godt, at det her kan få tingene til at eksplodere. Hamas kan godt have en interesse i at få tingene til at falde sammen, mens jeg omvendt ikke tror, at israelerne vil afbryde forhandlingerne på grund af dette. De vil gerne have deres gidsler befriet,« siger Jotam Confino.

Ifølge Sky News siger USA-præsident, Joe Biden, at dagens episoder vil komplicere forhandlingerne om en våbenhvile.

Han er i hvert fald ikke længere så optimistisk omkring, at en våbenhvile skulle kunne være forhandlet på plads inden mandag. Det har han tidligere udstukket som målet.

Forhandlingerne har fundet sted i Cairo og Paris med deltagelse af mæglere fra Qatar, Egypten og USA.

Forslaget ventes at indebære seks ugers pause i kampene og udveksling af israelske gidsler mod palæstinensiske fanger.