Det er ikke kun uenighed med Hamas om rammerne for en aftale, der har fået de igangværende forhandlinger om en våbenhvile til nærmest at gå i stå.

Også på de indre linjer i den israelske regering er der udbrudt et kaos, der kan få stor betydning for udfaldet.

»Det er en grotesk situation at stå i,« som B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, konstaterer.

I centrum af det hele står en stadig mere upopulær israelsk premierminister, Benjamin Netanyahu, der tilsyneladende forsøger at forpurre forsøgene på at nå frem til en løsning.

Gantz vs Netanyahu Benny Gantz er reelt med sit parti National Enhed i opposition til Benjamin Netanyahu og dennes Likud-parti. Men efter Hamas-angrebet 7. oktober blev der dannet en samlingsregering i Israel, Benny Gantz valgte at træde ind med sit midterparti. Han er også en del af det såkaldte krigskabinet. Så det er altså to stærke politiske modstander, der i øjeblikket sidder i regering sammen. Benjamin Netanyahus popularitet i Israel er i de seneste måneder styrtdykket, og meningsmålinger viser, at Benny Gantz sandsynligvis vil sejre ved næste valg.

»Det er fuldstændig sindssygt, at man på den ene side har en vanvittig terrororganisation, som man skal forsøge at forhandle med, og på den anden side er der en magtsyg premierminister, som allerhelst sætter sine egne interesser over alt andet,« siger Jotam Confino.

Det er endda ved at være sidste udkald.

For Israel har sat en deadline til på søndag for at nå til enighed om en våbenhvile, ellers vil man indlede sit angreb på Gaza-byen Rafah.

Men bare tidligere i denne uge har israelske medier kunnet fortælle, hvordan Benjamin Netanyahu har forsøgt at spolere regeringsfællens Benny Gantz' ture til USA og Storbritannien, hvor han har diskuteret våbenhvile med fremtrædende ministre.

Regeringspartnere – og politiske modstandere: Benny Gantz (tv.) og Benjamin Netanyahu. Foto: Isabel Infantes Win Mcnamee/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Regeringspartnere – og politiske modstandere: Benny Gantz (tv.) og Benjamin Netanyahu. Foto: Isabel Infantes Win Mcnamee/AFP/Ritzau Scanpix

Den israelske premierminister skulle simpelthen have instrueret ambassaderne i London og Washington om overhovedet ikke at samarbejde eller hjælpe i forbindelse med besøgene. Heller ikke med sikkerheden.

»Netanyahu har ingen interesse i, at Benny Gantz går over og gør noget, der er godt, for han vil ikke have, at han får 'credit' for noget som helst. Han vil hellere bare sabotere hans besøg,« siger B.T.s Jotam Confino.

Her skal det nævnes, at selvom Benjamin Netanyahu og Benny Gantz sidder i regering sammen, er de politiske modstandere, og det er altså et politisk magtspil, der er i gang.

Også i forhold til fremtiden. Og her kan forholdet til vestlige stormagter som USA og Storbritannien være afgørende.

Jotam Confino er B.T.s mellemøstkorrespondent. Foto: Privat. Vis mere Jotam Confino er B.T.s mellemøstkorrespondent. Foto: Privat.

Derfor er Benny Gantz' rejser til netop de to lande vurderet til at have særlig betydning.

»Jeg har kilder helt tæt på regeringen, der fortæller, at Israels allierede antager, at alt, hvad Netanyahu siger, er løgn. De stoler ikke på ham overhovedet,« siger Jotam Confino:

»De stoler langt mere på Benny Gantz, der anses for at have integritet og for at være den ansvarlige og moderate i regeringen lige nu. Og det forventes også, at han bliver den næste premierminister.«

Hvilket altså er årsagen til, at Benjamin Netanyahu skulle agere, som han gør.

Benny Gantz (tv.) under sit nylige besøg i Washington. Her ses ham sammen med den republikanske politiker Chuck Schumer. Foto: Michael Reynolds/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Benny Gantz (tv.) under sit nylige besøg i Washington. Her ses ham sammen med den republikanske politiker Chuck Schumer. Foto: Michael Reynolds/EPA/Ritzau Scanpix

Midt i en tid, hvor han er kommet under stadig stigende pres som ansvarlig for, at Hamas overhovedet lykkedes med de blodige angreb 7. oktober

»Det er blevet en sandhed i Israel – blandt de fleste mennesker hernede – at Benjamin Netanyahu tænker på dagen efter krigen og sin politiske overlevelse. Han handler ikke i nationens interesse, men efter hvad der er politisk bedst for ham lige nu,« siger Jotam Confino:

»Og når man har med forhandlinger om gidsler at gøre, er det jo ret kritisk.«