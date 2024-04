Der følger et klart budskab med til landets modstandere, efter at Israel mandag angiveligt har gennemført et luftangreb på det iranske konsulat i Damaskus.

Det siger B.T.s mellemøstkorrespondent Jotam Confino.

»Likvideringen af Mohammed Zahedi ved højlys dag i Damaskus er et kraftigt signal fra Israel og endnu et tab for Iran. Zahedi var ansvarlig for IRGCs (Irans Revolutionsgarde, red.) aktiviteter i Syrien og Libanon, og derfor et klart mål for Israel,« siger han.

Mandagens luftangreb har jævnet Irans konsulat i Damaskus, Syrien, med jorden. Der er meldinger om otte dræbte i angrebet - heriblandt Mohammed Zahedi, der er leder i Irans Revolutionsgarde.

Ifølge flere mellemøstlige medier er det Israel, der står bag angrebet. Det er dog ikke officielt bekræftet fra Israels side.

Men det ændrer ikke på, at signalet i angrebet er klart, siger Jotam Confino.

Også måden angrebet blev udført på er med til at understrege den i forvejen klare pointe, siger mellemøstkorrespondenten.

»At angrebet ramte det iranske konsulat klos op ad ambassaden gør kun advarslen stærkere og mere alvorlig. Det siger:'Vi kan ramme jer hvor og når som helst',« siger Jotam Confino.

Iran støtter en række militser i Mellemøsten, der har det til fælles, at de er i konflikt med Israel.

Derfor er det heller ikke svært at se, hvad der ligger til grund for mandagens angreb, hvis man spørger mellemøstkorrespondenten.

»Likvideringen er et direkte modsvar til iranskstøttede militser i regionen, der angriber Israel fra alle fronter: Fra Yemen til Libanon, Irak og Syrien. Det er samtidig en måde at udstille Irans svaghed på. De missiler, der bliver sendt ind over Israel, har en høj pris.«

Spørger man Jotam Confino, er der ingen tvivl om, at mandagens angreb vil føre et modsvar med sig fra den iranske stat. Spørgsmålet er mere, hvilken karakter modsvaret vil få ifølge mellemøstkorrespondenten.

»Iran vil som altid svare igen ved at fortsætte stedfortræderangrebene på Israel. Men israelske og jødiske mål rundt omkring i verden kan også være en mulighed,« siger han.