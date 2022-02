Sammen med bange og udmattede ukrainere befinder B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, sig lige nu i et tog af ældre model, der langsomt fragter ham ud af Ukraines hovedstad Kiev.

»Nogle gange skal man kende sin besøgelsestid, og min mavefornemmelse fortalte mig, at jeg vil kunne gøre mere gavn et andet sted,« fortæller Jakob Illeborg.

Vitalij Klitjko, borgmester i Kiev, har fremrykket udgangsforbuddet i byen til at være mellem klokken 17 til klokken 8, og det betyder, at det er svært at rapportere fra byen, fortæller Jakob Illeborg.

Samtidig eskalerer situationen i den ukrainske hovedstad også i en sådan grad, at han kunne mærke, det var på tide at komme ud.

»Noget af det, der fik mig til at reagere, var, da jeg for en del timer siden hørte nogle briter tale om en meget voldsom offensiv, der kunne starte i løbet af natten.«

En samtale, der er i tråd med oplysninger fra flere andre kilder, fortæller Jakob Illeborg.

»Der er meget, som tyder på, at der kommer et brag uden lige. Desværre.«

Det er derfor også med blandede følelser, at B.T.s korrespondent rejser videre.

B.T.s internationale korrespondent er på vej til Odessa i det sydlige Ukraine. Foto: Jakob Illeborg Vis mere B.T.s internationale korrespondent er på vej til Odessa i det sydlige Ukraine. Foto: Jakob Illeborg

»Det er en mærkelig fornemmelse. Jeg har lært mange ukrainere at kende. De frygter for deres liv, og i nat skal de måske stå overfor den mægtige russiske hær. Det er en blanding af lettelse for mit eget vedkommende, men en dyb, dyb bekymring for Ukraines befolkning.«

Jakob Illeborg fortæller, at det er et vaskeægte bumletog, han er med, og selvom der er mange ombord, er der ikke sort af mennesker.

Formentlig fordi toget har kurs mod en anden krigszone. Nemlig havnebyen Odessa, der ligger tæt på grænsen til Moldova.

Ombord på toget er flere ukrainere, der i dagevis har gemt sig i kældre og beskyttelsesrum uden at få mad, og deres fortællinger gør et stort indtryk på Jakob Illeborg.

»Der udspiller sig en humanitær tragedie lige nu, vi ikke har set i Europa i mange år, og jeg frygter virkelig for de her tapre mennesker, der skal stå overfor russerne, der er så overlegne militært.«

Jakob Illeborg beretter blandt anden om, hvordan ukrainerne angriber russernes tanks med molotovcocktails.

»Det er Davids kamp mod Goliat, og jeg håber, at mange vil sende de ukrainere, der gør klar til nattens kamp lige nu en tanke, inden de lægger sig til at sove.«