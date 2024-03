Nød lærer pressede – og stridende – palæstinensiske organisationer at samarbejde.

Sådan cirka kan det opsummeres, hvad der torsdag kommer til at ske i Moskva.

Her skal repræsentanter for Hamas og Fatah således mødes for at diskutere muligheden for at danne en palæstinensisk enhedsregering for Vestbredden og Gaza.

Men B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, giver ikke den konstellation mange chancer for at have en reel fremtid.

Hamas vs. Fatah Siden 2007 har de palæstinensiske områder – Vestbredden og Gaza – været splittet på den ledelsemæssige front. På Vestbredden har Fatah og præsidenten for det palæstinsiske selvstyre, Mahmoud Abbas, haft kontrollen. I Gaza har Hamas haft ledelsen.

»Eftersom Israel aldrig vil forhandle fred med en palæstinensisk regering, hvor Hamas spiller en rolle, er det på lang sigt ikke en holdbar løsning,« siger han:

»Fatah og Hamas er desuden grundlæggende uenige om deres overordnede mål: Hamas vil udslette Israel via massakrer og terror, mens Fatah vil have en palæstinensisk stat baseret på 1967-grænserne. Det politiske projekt er derfor dødsdømt fra start.«

Udmeldingen om mødet i Moskva kommer, efter at det tidligere på ugen kom frem, at premierministeren for det palæstinensiske selvstyre, Mohammad Shtayyeh, er trådt tilbage.

Samtidig har Israel fremlagt en genopbygningsplan for Gaza, hvor det blandt andet direkte fremgår, at en fremtidig ledelse ingen forbindelser må have til hverken Hamas, Islamisk Jihad eller det palæstinensiske selvstyre.

Det er derfor to pressede organisationer med ryggen mod muren, som nu forsøger at indlede et samarbejde.

På den led forstår Jotam Confino motivet.

»Efter at have været rivaler i årtier har de nu ikke andet valg end at lægge stridsøksen bag sig for at overleve politisk,« konstaterer B.T.s mellemøstkorrespondent:

»Fatah med præsident Abbas i spidsen er voldsomt upopulær blandt palæstinensere, der helst ser det palæstinensiske selvstyre opløst. Og Hamas vil ikke kunne få opbakning i det internationale samfund til at kunne regere Gaza alene efter massakren 7. oktober. Hvis de to fraktioner skal gøre sig noget håb om at overleve, bliver de derfor nødt til at stå sammen.«

Vladimir Putin og Kreml har udtrykt mest sympati for Hamas, siden krigen mod Israel brød ud. Foto: Alexander Kazakov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin og Kreml har udtrykt mest sympati for Hamas, siden krigen mod Israel brød ud. Foto: Alexander Kazakov/AFP/Ritzau Scanpix

At mødet mellem de to palæstinensiske parter skal foregå i Moskva er i øvrigt nok heller ikke noget, der ligefrem mildner Israels syn på et muligt samarbejde.

Rusland har således ikke lagt skjul på, at man sympatiserer mest med Hamas, efter at krigen med Israel brød ud for snart fem måneder siden.

Allerede tidligere på ugen sagde den israelske FN-ambassadør, Gilad Erdan, at »Rusland er det eneste land uden for Mellemøsten, hvor man ruller en rød løber ud for Hamas-terroristerne«.

Derfor konkluderer B.T.s mellemøstkorrespondent:

»Mødet mellem Hamas og Fatah i Moskva er som en syngende lussing fra Putin,« siger Jotam Confino:

»Forholdet mellem Rusland og Israel er nu på et lavpunkt ikke set i årtier. Mødet mellem Hamad og Fatah på russisk jord i kølvandet af 7. oktober illustrerer på bedste vis, hvordan Putin bruger krigen i Gaza til at fjerne fokus fra Ukraine.«