Han har set rigtigt meget, men det syn, der møder ham lige nu, gør alligevel et specielt indtryk.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er nu helt tæt på jordskælvets epicenter i Tyrkiet.

Han befinder sig i den lille by Antep.

»Jeg har aldrig set noget lignende. Der er stort set ingen huse tilbage. Alt er pulveriseret,« siger han.

Selv i en mindre landsby som denne er 3.000 døde.

»Folk går omkring i gaderne og græder. Det er svært at finde ord til at beskrive den her situation. Selvom jeg har set rigtigt meget, kan man ikke undgå at blive meget berørt af det her.«

Det gør et kæmpe indtryk at se desperationen i folks øjne.

»Man føler sig helt magtesløs. Både børn og gamle græder, og de står i en dyb ulykkelig situation. Det eneste jeg kan gøre er at fortælle deres forfærdelige historier,« siger Illeborg.

Selvom alt er smadret kæmper redningsfolkene stadig.

»Jeg talte med chefen for et indisk redningshold, og han fortalte, at man nu går meget kontant til værks. Man begynder kun at grave, hvis der virkelig er et håb om at finde en overlevende, ellers er det nytteløst,« siger korrespondenten, der tidligere har været i mange katastrofeområder.

»Jeg har set følgerne af jordskælv før, men jeg har ikke set noget så voldsomt, og så er jeg endda ikke helt fremme ved epicentret endnu,« fortæller Illeborg.