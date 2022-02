Vladimir Putin og Rusland vil nu anerkende de to udbryderrepublikker i det østlige Ukraine, Lugansk og Donetsk, som uafhængige.

Det forklarede han på et pressemøde til den russiske nation, og det er et snedigt, men forventeligt træk, mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Det, man har gjort nu, er, at man som det eneste land i verden anerkender dem. Det giver Rusland et naturligt nyt forhold til dem. De er nu legitime, og alt vil blive set som et overgreb ifølge Rusland. Det er begyndelsen på oprettelsen af en trojansk hest i Ukraine. Det er et snedigt, men forventeligt træk fra Rusland, for nu skal Vesten og Ukraine reagere, og det kan godt sætte gang i en ubehagelig kædereaktion.«

»Det er noget af en provokation hos Ukraine, og det tvinger EU og NATO til at forholde sig til de sanktioner, som de har bebudet. EU skal nu diskutere, om det er nu, man skal sanktionere. Det er et nyt skridt i konflikten. Bare ikke den vej, vi håbede på.«

Det betyder nu, at præsident Vladimir Putin har banet vejen for en invasion af det østlige Ukraine. For alt hvad Ukraine foretager sig i områderne, vil nu blive set som overgreb og krigshandlinger.

»Nu har man hurtigere en årsag til at forsvare udbryderne. Og det kan betyde, at vi er kommet meget nærmere en krigssituation,« forklarer Jakob Illeborg.

Kreml tilføjede efter talen, at Putin havde informeret både Tysklands kansler, Olaf Scholz, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, om sin beslutning i telefonopkald med de to statsledere.

Tiltaget kommer, efter at Ruslands topembedsmænd holdt lange taler til fordel for beslutningen på et ikke planlagt møde i Kremls sikkerhedsråd.

Både udenrigsminister Sergej Lavrov og forsvarsminister Sergej Sjojgu var på mødet begge tilhængere af, at Rusland anerkender suveræniteten af de to udbryderrepublikker Lugansk og Donetsk.

»Vi har intet andet valg,« lød det blandt andet fra forsvarsministeren, mens Lavrov understregede, at det efterhånden ligner den eneste mulighed for Rusland.