Solen skinner, der er roligt i gaderne, og den tyske forbundskansler er på besøg.

Det er forholdene mandag eftermiddag i Ukraines hovedstad Kiev, hvor B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, befinder sig.

Dog skal man ikke lade sig nare af de rolige omstændigheder, for alt kan nå at vende i løbet af få timer, og en del borgere i Kiev har valgt at søge vestpå mod den polske grænse.

»Det er en usikker situation. Det er mærkeligt at være et sted, hvor man skal tænke 12 timer frem,« fortæller korrespondenten.

»Der er både håb og frygt på samme tid.«

Når Jakob Illeborg nævner håb, henviser han til den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, der er på besøg i Ukraine forud for et krisemøde med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

»Tyskland spiller en særlig rolle i forhold til Ruslands gasleverenancer, da gasledningen Nord Stream 2 leverer naturgas til tyskerne. Derfor har Tyskland været meget forstående over for russerne end mange andre lande,« forklarer Jakob Illeborg.

Af samme grund er det oplagt, at det er Scholz, der skal tage et alvorsord med præsident Putin i Rusland.

Det forlyder, at Scholz og Putin skal diskutere sikkerhedsgarantier fra Vesten og eventuelle sanktioner mod selvsamme naturgasledning foruden krigstruslen mod Ukraine.

I Ukraine har den tyske forbundskansler været i møde med landets statsminister, Volodymyr Zelenskij, i et forsøg på at række hånden frem mod Rusland for at få ro på 'krisen'.

For i landet er der en forståelse af, at man ikke bare skal 'overgive sig' til russerne, og at landet selv skal bestemme, hvorvidt de bliver medlem af NATO eller ej.

Når det kommer til frygten i Ukraine, lyder de seneste meldinger fra de amerikanske og britiske efterretningstjenester, at Rusland har en plan om at omringe Kiev og ramme så mange militære operationer som muligt, fortæller Jakob Illeborg.

»Man kan sige, at russerne i så fald har planer om at sulte dem ud (ukrainerne, red.) for at fremtvinge en prorussisk regering. Det er dog svært at sige, hvor konkrete disse planer er. Man bliver ved med at tale om, at det sker inden for 48 timer. Spændingerne er i hvert fald ikke blevet mindre,« siger Jakob Illeborg.

»Det klinger ikke særlig godt. For så bliver det svært at komme ud eller ind i landet,« afslutter han.