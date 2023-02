Lyt til artiklen

Ursula von der Leyen og Rishi Sunak præsenterede mandag eftermiddag en aftale mellem EU og Storbritannien. Ifølge B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er der dog fortsat mange ubesvarede spørgsmål.

»Vi mangler stadig svar på, hvordan aftalen rent faktisk skal udføres. Djævlen ligger i detaljen, og vi skal stadig have svar på, hvor parterne er gået på kompromis, og hvor de er uenige,« siger han.

Aftalen handler om at afhjælpe problemer med toldgrænsen mellem Nordirland og Storbritannien. Ifølge Jakob Illeborg var der god stemning på pressemødet. Faktisk mener han, at stemningen var mistænkeligt god.

»Sunak og Von der Leyen gjorde sig meget umage med at lægge vægt på, hvor gode venner de er. Der var en helt anden stemning mellem parterne, end man ellers har set siden brexit,« siger han.

Meget tyder da også på, at Sunak har fået en bedre aftale end dem, hans forgængere er blevet tilbudt. Jakob Illeborg mener, at man på pressemødet så flere tegn på, at forholdet mellem EU og Storbritannien er blevet bedre.

»Tidligere har aftalen virket som en gordisk knude, der ville være umulig at få op. Jeg ved ikke, om man kan sige, at den er blevet bundet op, men den er i hvert fald løsnet,« siger han.

Netop en af Sunaks forgængere – nemlig den konservative brexit-fortaler Boris Johnson, kan stadig finde på at lave problemer internt i det konservative parti, fortæller Jakob Illeborg.

Og der mangler altså stadig svar på, hvordan aftalen skal fungere i praksis.

Og dermed også svar på, hvad eventuelle problemer kommer til at dreje sig om. Men Jakob Illeborg regner altså ikke med, at problemerne med aftalen er overstået – på trods af den gode stemning på pressemødet.

Rishi Sunak skal præsentere aftalen for parlamentet mandag aften, hvor de nærmere detaljer vil blive gennemgået. Og hvor vi altså, B.T.s internationale korrespondent, også bliver klogere på, hvor de eventuelle stridspunkter befinder sig i aftalen.