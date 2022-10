Lyt til artiklen

Tirsdag blev Rishi Sunak formelt udpeget som ny premierminister i Storbritannien.

Men som forgængeren Liz Truss, der blot fik halvanden måned på posten, kan Rishi Sunak også snart være fortid i 10 Downing St.

Det spår B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Jeg tror, at han holder længere end Liz Truss. Men jeg tvivler på, at han holder de to år, der er tilbage af valgperioden. Det gør jeg virkelig,« siger Jakob Illeborg således.

Rishi Sunak gjorde i sin første tale som premierminister alt for at betone, at Storbritannien er i krise både økonomisk og politisk efter en periode med det rene kaos, pointerer Jakob Illeborg.

Og samtidig ser det allerede nu ud til, at de finansielle markeder har taget godt imod Rishi Sunak.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg har fulgt den politiske krise i Storbritannien fra London Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg har fulgt den politiske krise i Storbritannien fra London

Alligevel ser Jakob Illeborg meget, meget store isbjerge forude for den nye kaptajn på det gode skib Storbritannien.

»Da han var på valg hos partimedlemmerne, tabte han. Og han ville efter al sandsynlighed også have tabt et kampvalg mod Boris Johnson og Penny Mordaunt. Så man kan ikke sige, at baglandets opbakning er stor,« siger Jakob Illeborg.

»Der er også et stort mindretal blandt de konservative parlamentsmedlemmer, som ikke ville have Sunak. Og de kommer helt sikkert til at gøre livet surt for ham,« spår Jakob Illeborg.

Han konstaterer i samme ombæring, at problemerne tårner sig op for den nye premierminister. Og tiden går.

»Vi går ind i en vinter, hvor briterne med god grund frygter skyhøje energiregninger og en inflation, som er løbet løbsk. Hvis ikke de massive problemer bliver løst, vil Rishi Sunak hurtigt komme i modgang på alle fronter,« siger Jakob Illeborg.

»Og så vil vi hurtigt have balladen igen,« vurderer han.

Hvis Rishi Sunak, som Jakob Illeborg forventer, også bliver tvunget ud på et tidspunkt, vil der imidlertid være én forskel på situationen i forhold til nu.

»Den eneste grund til, at vi ikke har fået udskrevet valg, er, at de konservative aldrig nogensinde har ligget ringere i meningsmålinger. De står til nærmest at blive udslettet,« forklarer Jakob Illeborg.

»Men det vil være en hån, hvis man ikke går til vælgerne næste gang, og det ved de konservative politikere også godt,« konstaterer Jakob Illeborg.