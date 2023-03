Lyt til artiklen

Den tyske regering har været helt stille efter nye oplysninger peger på, at det måske var en proukrainsk gruppe, som sprængte Nord Stream-gasledningerne i luften i 2022.

Det får flere tyske medier til at spekulere over, hvad regeringen skjuler.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, der befinder sig i Berlin, kan det hænge sammen med de konsekvenser, der kan være, hvis det skulle vise sig, at det var en proukrainsk gruppe, der stod bag eksplosionerne.

»Tyskland har været særligt afhængig af russisk gas, derfor var beslutningen om at gå mod Rusland, også i forhold til krigen, en større beslutning for Tyskland end for mange andre lande. Der er stadig en stor mindretalsgruppe, der er modstander af krigen,« siger han og fortsætter:

»Man frygter i Tyskland, at hvis det skulle vise sig, at der er noget om snakken, så kan og vil det blive brugt politisk.«

Ifølge de tysker medier, der citerer anonyme embedsmænd, så drejer det sig om fem mænd og en kvinde, der brugte en yacht, der var hyret af et ukrainsk ejet selskab i Polen til at udføre angrebet.

Men ifølge den tyske forsvarsminister Boris Pistorius, der læste artiklerne med stor interesse, så skal man ikke drage konklusionerne for tidligt.

»Vi er nødt til klart at skelne mellem, om det var en ukrainsk gruppe, der handlede på ordre fra Ukraine eller … uden regeringens viden.«

Den tyske forsvarsminister lagde også vægt på, at flere eksperter også havde rejst teorien om, at det kunne være en 'false flag operation' af en gruppe, der udgav sig for at være ukrainere:

»Det ville ikke være første gang i historien med sådanne begivenheder. Som sådan afholder jeg mig fra at drage for tidlige konklusioner.«

Det er altså ikke mange informationer, som den tyske forsvarsminister vil ud med, og det kan blive et problem for den tyske regering, mener B.T.s internationale korrespondent.

»Den tyske kansler Olaf Scholz tog en stor beslutning i forhold Tysklands mangeårige ruslandspolitik. Han er socialdemokrat, og den fremstrakte hånd var meget vigtig i mange årtier. Den har man slået en kolbøtte overfor nu, men det betyder ikke, at alle tyskere mener, at det er det rigtige,« siger han og fortsætter:

»Man kan godt forestille sig en snigende frygt hernede i Tyskland for, at hvis der bare er noget, der tyder på, at Ukraine har været involveret, så kunne man godt stå over for et nyt opgør eller en hård debat. Tavsheden kan komme til at larme meget.«