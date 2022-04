Den foreløbige valgdeltagelse i Frankrig er næsten to procentpoint lavere end i 2017.

Fire timer efter valgstederne åbnede, har kun 25,4 procent af vælgerne været nede og afgive deres stemme.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Og det kan få store konsekvenser for resultatet, lyder det fra Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent.

»Det er ikke alarmerende, men det er heller ikke godt nyt. I hvert fald ikke for Macron,« siger Jakob Illeborg.

»Solen skinner, så det kunne godt tænkes, at ikke alle kommer ned og får stemt. Samtidig er der mange, der måske ikke føler, at de behøver stemme. Simpelthen fordi, de føler sig sikre på en Macron-sejr.«

Han forventer, at en lav valgdeltagelse vil styrke Marine Le Pens valgprocent.

Men det er ikke den eneste årsag til den (indtil videre, red.) lave valgdeltagelse.

»Der er også de franskmænd, der hverken kan døje Marine Le Pen eller Emmanuel Macron. Og de skal ud og vælge nu,«

»Skal de holde sig for næsen og stemme på Macron, eller er de så vrede, at de vil stemme på højrefløjen, selvom de er venstrefløj – eller synes de, at mulighederne er så lamme, at de slet ikke stemmer.«

Særligt det sidste er ifølge Jakob Illeborg plausibelt.

»Mange unge synes, at Macron er alt andet end deres kop te. Man kunne godt forestille sig, at flere af dem ikke får stemt.«

En måling fra nyhedsbureauet AFP viste fredag, at valgdeltagelsen ventes at være på 72,5 procent.

Det vil i så fald være den laveste valgdeltagelse i anden runde af et fransk præsidentvalg siden 1969.