»Det betyder faktisk, at Trump er svækket. At han går svækket ud af det her.«

Mens stemmerne fortsat bliver talt op i forbindelse med det amerikanske midtvejsvalg, tegner der sig et bestemt billede.

Et billede af, at det ikke er gået videre godt for mange af de republikanske kandidater, som den tidligere præsident Donald Trump har valgt at stille sig bag og offentligt støtte.

Det fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, over en telefonlinje fra Florida, hvorfra han følger valget.

Senest er det kommet frem, at den ellers republikanske delstat Pennsylvania er endt i demokratiske hænder, efter at John Fetterman endte med at besejre den republikanske kandidat, tv-lægen Mehmet Oz.

Og sidstnævnte har Trump støttet.

»Det generelt interessante ved valget er, at Trumps kandidater ikke har klaret sig særligt godt. Trump har den seneste uge været meget aktiv og har rejst rundt for at vise sin støtte, men det ser ikke ud til at have givet pote,« forklarer Jakob Illeborg.

»Det betyder faktisk, at Trump er svækket. At han går svækket ud af det her.«

Ikke nok med det, så har en af Trumps formodede konkurrenter til at stille op som præsidentkandidat for Republikanerne fået et fremragende valg.

»Ron DeSantis (der er guvernør i Florida, red.) har haft et kanonvalg. I det hele taget har Republikanerne i Florida haft et rigtig, rigtig godt valg, og det vil sige, at udsigten til, at han tør udfordre Trump, er steget markant,« vurderer Illeborg.

Spørgsmålet er så nu, om nogen tør sige noget om det til Trump, der ellers har været nærmest urørlig i det republikanske parti:

»Men han (Trump, red.) har ikke været en gevinst for kampagnen. Og det er virkelig bemærkelsesværdigt,« forklarer Jakob Illeborg:

»Så måske er han ikke så usårlig, som det rygtes. Og det kan få stor betydning fremover,« siger han med henvisning til, hvem der eventuelt stiller op som de republikanske præsidentkandidater forud for valget i 2024.

