Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Natten til tirsdag annoncerede den tidligere præsident, Donald Trump, at han i næste uge vil komme med 'en meget stor nyhed'.

Flere forventer, at han måske vil melde sig som kandidat til præsidentvalget om to år – men det er ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, ikke nødvendigvis helt sikkert.

For om han stiller op – og hvornår han annoncerer det – kan afhænge af, hvordan det amerikanske midtvejsvalg falder ud tirsdag.

»Trump har i flere måneder nu sagt: 'Vent lidt, jeg kan love, der sker noget'. I virkeligheden tror jeg, han hele tiden har ventet på resultatet af midtvejsvalget,« forklarer han.

»Man skal huske – helt paradoksalt – at samtidig med, at han selv står stærkt, så er mange af de kandidater, han har støttet op til valget, måske det, vi kan kalde specielle typer. Og det er ikke givet, at de alle sammen vinder.«

Hvis mange af dem ikke lykkes med at vinde en plads, kan Trump ifølge Illeborg pludselig stå svagere i sit eget parti:

»Hvis nu hans folk ikke vinder, så kan han godt blive udfordret indefra,« fortæller korrespondenten.

En af dem, der gerne vil udfordre Trump, er Ron DeSantis, der ligeledes stiller op i Florida.

Foto: Drew Angerer Vis mere Foto: Drew Angerer

»Så man kan sige, at kampen om republikanerne hjerte kommer til at stå her i Florida,« siger Jakob Illeborg.

Derfor kan det også blive ekstra spændende at se, hvordan valget ender med at falde ud for de republikanske kandidater, Trump har stillet sig bag og støttet:

»Hvis mange af dem ikke vinder, så sidder han pludselig ikke så sikkert i sadlen. Og det er nok grunden til, at han ikke har erklæret noget endnu. Han skal lige være sikker på, at han faktisk har opbakning,« siger Illeborg og tilføjer:

»Hvis nok af hans folk kommer ind under midtvejsvalget, tror jeg godt, vi kan regne med, at der ikke skal gå mange dage, før han erklærer sit kandidatur. Hvis ikke, så kunne det godt være noget andet. Der er utroligt meget på spil på rigtig mange planer.«

Mange amerikanerne holder i det hele taget vejret forud for tirsdagens midtvejsvalg – som afgør, hvem der har flertal i USAs parlament, Kongressen, som består af to kamre: Senatet og Repræsentanternes Hus.

I dag har Demokraterne flertallet i Repræsentanternes Hus og det smallest mulige flertal i Senatet.

Men valget ser ifølge målinger ud til at kunne give Republikanerne flertallet i begge kamre.

B.T. følger udviklingen og dækker midtvejsvalget hele dagen og natten igennem.