I nat skal det ske.

Det er i hvert fald forventningen, at den tidligere amerikanske præsident Donald Trump vil offentliggøre sit præsidentkandidatur natten til onsdag.

Man ved endnu ikke, hvornår Donald Trump vil stille frem, men det er en svækket Donald Trump, som muligvis skal stille op som præsidentkandidat, vurderer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

For mediemogulen Rupert Murdoch, som ellers har støttet Trump i tykt og tyndt, tager afstand fra den tidligere præsident.

»Det er en klart svækket Donald Trump. Det seneste vi ved, er, at Rupert Murdoch har offentligt sagt, at han ikke vil lægge sit apparat bag Donald Trump. Det er en betydelig svækkelse,« siger Jakob Illeborg, som befinder sig i delstaten Californien.

Man har i længere tid forsøgt at få Trump til at lade være med at offentliggøre sit kandidatur internt i Det Republikanske Parti.

»Grundlæggende har der været et stort benarbejde internt i det republikanske parti for at få ham til at udskyde sit kandidatur. Vi må forvente, at han offentliggør sit kandidatur i nat, men vi kan jo ikke vide det.«

»Han har leget med det i hvert i et halvt år og meget intenst den seneste tid,« siger Jakob Illeborg.

Før midtvejsvalget for en uge siden så alt ellers ud til at være godt for Donald Trump, men mange af de kandidater, som han støttede, blev ikke valgt for Republikanerne.

»Jeg tror, at Donald Trump havde forestillet sig, at han skulle krones som en solkonge og en frelser. Men det kommer nok nærmere til at splitte partiet. Vi ser frem mod nogle dramatiske måneder,« siger Jakob Illeborg.