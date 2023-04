Lyt til artiklen

Mens Donald Trump i dag har været travlt beskæftiget i New York, hvor han skulle i retten og præsenteres for de 34 forhold, som han er anklaget for, har hans politiske hold haft travlt.

Sagen, der kører mod den tidligere præsident, der drømmer om at om få jobbet igen ved valget i 2024, bliver nemlig set som en gylden mulighed af Trump og hans folk.

Det vurderer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Donald Trump er født af protester og har flere gange brugt vreden mod systemet som sin benzin. Og det her er jo manden, der kæmper mod systemet, så at sige. Der er ingen tvivl om, at når der nu ikke er nogen vej uden om (sagen, red), så er det her en stor politisk mulighed for Donald Trump. Det er ham, der sætter dagsorden. Det føler han i hvert fald selv.«

Donald Trump var da heller ikke meget mere end lige trådt ind i retsbygningen i New York, da hans kampagnehold satte en helt særlig T-shirt til salg.

Her ses et falsk forbryderbillede af Donald Trump med teksten 'ikke skyldig' under.

»Det er jo aparte, at det bliver brugt som en politisk kampagne. Det viser, hvad det er, vi har med at gøre. En smurt og snedig maskine, der anser det her som en mulighed for at kickstarte det, som Donald Trump er god til, nemlig at vække vrede. Der er ingen tvivl om, at det vil blive brugt som hjørnestenen i Donald Trumps kampagne. De ser det som en foræring, og som hans gyldne mulighed,« vurderer Jakob Illeborg.