Denne morgen er ukrainere vågnet op til det, som flere har omtalt som værende en potentiel 'skæbnedag'.

Dagen, hvor Rusland frygtes at sætte angrebet på nabolandet i gang.

Indtil videre er alt dog roligt. I hvert fald så roligt, som det kan være i den højspændte situation mellem de to lande. Det fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der i øjeblikket befinder sig i hjertet af den ukrainske hovedstad, Kiev.

»I en uge har vi nu alle sammen hørt, at onsdag ville være skæbnedagen. At onsdag ville Kiev blive angrebet. At bomberne ville regne ned over os,« forklarer han og tilføjer:

»Nu er det så blevet onsdag, og heldigvis kan jeg fortælle herovre fra, at der ikke er nogen raketter på vej ind over Kiev.«

Konflikten mellem Rusland og Ukraine – og Vesten – har den seneste tid spidset til, efter at Rusland har opmarcheret over 100.000 soldater ved Ukraines grænse.

Det har fået Ukraine til at advare om og frygte for en russisk invasion.

Selvom den såkaldt potentielle 'skæbnedag' endnu forløber roligt, er der dog nok mange, der vil følge lidt ekstra med i nyhederne, forklarer Jakob Illeborg – også selvom der tirsdag var meldinger om, at en række russiske soldater har trukket sig tilbage fra grænsen mellem Ukraine og Hviderusland, hvor de deltog i en storstilet militærøvelse, ligesom den russiske præsident, Vladimir Putin, sagde, at man gerne vil 'løse det diplomatisk'.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er til stede i Ukraine. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er til stede i Ukraine.

»Jeg tror ikke, der er nogen blå øjne eller naivitet i forhold til Putins intentioner,« siger B.T.s internationale korrespondent.

Det er en blanding af efterretningsmeldinger, rygter og forlydender, der har ført til, at mange holder ekstra øje med denne onsdag.

Indtil videre står Kiev og resten af landet dog endnu.

»Vi må bare vente og se, hvad der sker. Men antagelsen her er, at der måske er tendenser til, at frygten for et angreb på Kiev nok er lidt mindre nu, end den var for et par dage siden,« forklarer Jakob Illeborg.

»Man skal blandt andet lægge mærke til, at det internationale aktiemarked er steget en smule, mens olieprisen er faldet en smule, hvilket kan være en indikator på, at der er mange, der læser situationen lige nu som værende bedre. Ikke nødvendigvis god, men bedre,« fortsætter han.

Derudover forklarer Jakob Illeborg, at der som sådan ikke er noget 'hugget i sten om', at det skulle være mere fordelagtigt for Rusland at angribe lige præcis i dag.

»Så jeg tror, at sådan noget skal tages med et vis gran af skepsis. Selvfølgelig kan sådan noget godt være selvopfyldende, men jeg tror ikke, at faren i Kiev er større i dag, end den var i går,« siger han og tilføjer:

»Hverdagen fortsætter i hvert fald, som den har gjort hele tiden her i Ukraine. Folk går på arbejde, børnene går i skole. Jeg er sikker på, at mange ukrainere vil være lidt ekstra bekymrede i dag, men nu får vi at se, om vi fortsat står her, når dagen er slut.«