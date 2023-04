Lyt til artiklen

Det er en konflikt, der kan komme helt ud af kontrol.

Foreløbigt har mindst 83 mistet livet og 1.126 er kommet til skade efter sammenstød i Sudan.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, fortæller, at der er grund til bekymring.

»Frygten er, at konflikten skal brede sig. Det er en gnist, der kan blive til et egentligt bål i regionen,« siger han.

Det er især i Sudans hovedstad Khartoum, at de voldsomme kampe breder sig. Foto: - Vis mere Det er især i Sudans hovedstad Khartoum, at de voldsomme kampe breder sig. Foto: -

Siden torsdag har der været tale om reelle kamphandlinger i landet.

Kampene står mellem hæren og den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF).

Parterne stod i fællesskab bag et kup i efteråret 2021, men siden har de været uenige om, hvordan Sudan skal gå fra at være et militært styre til at blive et civilt styre.

»Det afgørende bliver, om det kan lykkedes at skaffe ro i området. Om man eventuelt kan indføre en løsning med en magtdeling. Det, man frygter, er selvfølgelig, at det her skal gå ud over lokalbefolkningen,« siger Illeborg.

Søndag eftermiddag var der ellers blevet enighed om en våbenhvile, men den blev meget kortvarig.

Ifølge BBC advarer lokale læger nu om, at situationen på hospitaler i hovedstaden Khartoum er ekstremt vanskelig, og at kampene forhindrer både personale og medicinske forsyninger i at nå frem til sårede mennesker.

Blandt de dræbte er tre medarbejdere fra FNs internationale fødevareprogram.

»Vi er ikke så langt fra de områder, hvor der har fundet etniske udrensninger sted. Der er vi slet ikke endnu, men det er sådan noget, Vesten vil frygte at se på længere sigt, hvis der ikke kommer ro i Sudan,« siger Jakob Illeborg, der mener, at Europa bør interessere sig en del for at få løst denne konflikt.

»Det er også et område, hvorfra der kan komme mange flygtninge, hvis balladen breder sig. Historisk er det uroligt område, og det er også derfor, vi ser både USA, Egypten og FN forsøge at få ro på situationen,« siger han.