Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det kan ske, før vi ved det.«

Det ildevarslende udsagn kommer fra B.T.s internationale korrespondent, som mener, der er al mulig grund til bekymring over udviklingen i Kina.

Det, Jakob Illeborg hentyder til, er frygten for en forestående militær invasion af Taiwan og en deraf følgende konfrontation mellem Kina og USA.

»Det er den helt store showdown mellem Kina og USA, der venter. Spørgsmålet er, hvor langt Vesten er villige til at gå for at forsvare Taiwan. Det lyder vildt, men det kan meget hurtigt udvikle sig til noget, der er rigtig alvorligt,« lyder vurderingen fra Illeborg.

Den kinesisk præsident opår nærmest kejserstatus ved den lovændring, der sikre ham yderligere fem år ved magten. Foto: NOEL CELIS Vis mere Den kinesisk præsident opår nærmest kejserstatus ved den lovændring, der sikre ham yderligere fem år ved magten. Foto: NOEL CELIS

På Det Kommunistiske Partis kongres i denne uge sikrede den kinesiske præsident Xi Jinping sig fem år mere ved magten.

Han har allerede siddet i to embedsperioder, og hidtil har den kinesiske forfatning forhindret, at den samme præsident kan blive siddende i mere end to perioder. De regler er nu lavet om.

»Xi Jinping er den eneste anden end Mao, der opnår at få mere end to præsidentperioder. Dermed opnår han nærmest kejserstatus,« siger B.T.s internationale korrespondent.

Den personkult, der er opstået omkring den siddende præsident, skal ifølge Illeborg bruges til noget.

Foto: NOEL CELIS Vis mere Foto: NOEL CELIS

Især i betragtning af, at den kinesiske økonomi ikke længere buldrer fremad. De gode tider lader til at være forbi, og der er lige nu kaotiske forhold på det kinesiske ejendomsmarked, påpeger han.

»Hvad indad tabes, skal udad vindes,« siger Jakob Illeborg og peger på nylige amerikanske efterretninger om, at kineserne planlægger en militær invasion af Taiwan før nytår.

»Spørgsmålet er, hvad Xi Jinping gør med Taiwan. Kineserne har et mål om, at Taiwan skal annekteres seneste i 2049, men det kan ske meget, meget før. Og sker det, (at kineserne invaderer Taiwan militært, red.), så har vi balladen.«

Jakob Illeborg forklarer, at USA tidligere tydeligt har tilkendegivet, at amerikanerne er villige til at forsvare Taiwan.

Kinas tidligere præsident Hu Jintao (til højre) blev højst overraskende ledt ud af salen under kommunistpartiets kongres. Foto: MARK R. CRISTINO Vis mere Kinas tidligere præsident Hu Jintao (til højre) blev højst overraskende ledt ud af salen under kommunistpartiets kongres. Foto: MARK R. CRISTINO

»Det ligner noget, der kan blive rigtig alvorligt.«

Tidligere var kineserne tilfredse med at dominere verdenshandlen, men Illeborg peger på, at det ikke lader til, at de vil stoppe der.

»Alene det, at der bliver talt om en mulig invasion af Taiwan er rigtig uhyggeligt.«

Under den netop overstående partikongres blev premierministeren Li Keqiang og tre andre fjernet fra kommunistpartis topledelse.

Det ser Illeborg også som et tegn på, at Xi Jinping centrerer magten om sig selv.

»Det er et klart og tydeligt signal om, at hvis der er slinger i valsen, så renser man ud. Det er en slags lex Xi Jinping. Enten falder man til patten, eller også sker der noget andet.«