»Alt den form for lufthavnssikkerhed, man plejer at have, den eksisterer ikke.«

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er det et stort kaos, som lige nu finder sted i Hamid Karzai Lufthavn i Afghanistans hovedstad, Kabul.

»Det har været kaotisk og skræmmende, hvad vi hører fra øjenvidner. Det, vi ved, er, at amerikanerne oplyser, at de har taget fuld kontrol over lufthavnen. Ingen fly letter og lander uden amerikansk tilladelse. Men der er en masse folk på landingsbanen, som løber febrilsk rundt og bare gerne vil afsted med hvilket som helst fly, de kan komme med. Der er for få fly og for mange mennesker til at få styr på tingene.«

»Det hele vidner om mange ulykkelige skæbner, der har måttet smide alt, hvad de har i hænderne, for at flygte.«

Den britiske ambassør er angiveligt stadig på asfalten i lufthavnen for at hjælpe til Jakob Illeborg

De seneste meldinger går på, at Taliban har overtaget samtlige sikkerhedsposter på vej ind mod lufthavnen. Dermed er den eneste vej ind i lufthavnen for diplomater eller afghanere, der har arbejdet på ambassaderne, gennem det amerikanske ambassadeområde med helikopter.

Men amerikanerne har sænket flaget fra ambassaden, og det er nærmest Saigon-lignende tilstande, lyder det fra Jakob Illeborg.

»Lufthavnen er blevet en flaskehals, og det er meget svært at komme derud. Det er nærmest Saigon-lignende tilstande, vi er vidne til. Der er blevet affyret skud. Formodentlig bare op i luften for at få det til at forløbe ordentligt.«

Det er dog ikke alle diplomater, som har forladt landet endnu. De seneste oplysninger forlyder, at den britiske ambassadør, Laurie Bristow, og en håndfuld britiske diplomater stadigvæk befinder sig i Hamid Karzai Lufthavn for at hjælpe og udstede visum til de afghanere, der forsøger at komme til London.

Foto: - Vis mere Foto: -

»Ambassaderne i landet måtte rømme sig så hurtigt, at de processer, der finder sted for at kunne komme afsted, de måtte foregå ad hoc i lufthavnen. Den britiske ambassadør er angivelig stadig på asfalten i lufthavnen,« fortæller Jakob Illeborg.

»Han er der nemlig for at lave ad hoc sikkerhedstjek, om folk kan komme til London. Det er ikke noget sådan, en topdiplomat plejer at gøre. Det er en kaptajn på et skib, som forbliver ombord, selvom skuden synker, og man må formode, at det er ham selv, som har valgt det for at få styr på det i Kabul.«

Det seneste melding fra Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet er, at det søndag aften, under meget vanskelige vilkår, lykkedes Forsvaret at evakuere en gruppe danskere og nordmænd ud af Afghanistan.

Der befinder sig stadig et ukendt antal danskere, lokalt ansatte og tolke, som Danmark vil hjælpe ud af Afghanistan.