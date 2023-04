Lyt til artiklen

Under en ceremoni i Kreml henvendte den russiske præsident, Vladimir Putin, sig direkte til den danske ambassadør i landet.

Årsagen til det kan muligvis findes i en helt særlig russisk strategi, forklarer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Det var onsdag, den russiske præsident direkte talte til den danske ambassadør, Jakob Henningsen, i sagen om Nord Stream-sabotagen.

Det skete i forbindelse med en ceremoni, hvor Putin tog imod 17 nyankomne ambassadører – herunder den danske.

Her ses Vladimir Putin tale til ambassadørerne i Kreml onsdag.

»Vi håber, hr. ambassadør, at danskerne vil støtte vores forslag om at etablere en uafhængig international kommission, der skal undersøge alle hændelsens omstændigheder,« lød det ifølge det russiske nyhedsbureau Tass fra Putin til Jakob Henningsen, som tiltrådte som ny dansk ambassadør i Rusland 1. september sidste år.

Rusland har også tidligere bedt Danmark om at involvere russerne i arbejdet med at opklare, hvem der stod bag eksplosionerne ved Nord Stream i efteråret sidste år.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, kan man lægge to ting i henvendelsen.

Den første er den mest enkle – nemlig at omstændighederne tillod det.

»At de var til stede i samme rum. Det er en del af forklaringen, at der var en lejlighed til at gøre det,« siger Illeborg.

»For det andet tror jeg, det handler om en form for russisk strategi, hvor man med den ene hånd i stigende grad truer de nordiske lande – især Finland og Sverige, efter at Finland er blevet indlemmet i NATO, og Sverige har ansøgt om det – mens man med den anden hånd opfordrer til forbrødring og samarbejde,« tilføjer han.

Det kan skyldes et mere langsigtet mål:

»Det er jo i det her tilfælde ikke fordi, at den ene hånd ikke ved, hvad den laver gør, men det er en kalkuleret strategi, der handler om at prøve at række ud og i hvert fald få det til at se ud, som om man ønsker et diplomatisk samarbejde og ønsker at oprette en form for normalitet,« forklarer Jakob Illeborg.

Ceremonien blev afholdt i Kreml i Moskva.

»På sigt er det enormt vigtigt for Rusland at forsøge ikke at være en paria-stat. Lige nu er Putin en paria-diktator og Rusland en paria-rædselsstat i vestlige øjne. På lang sigt er det ikke en holdbar situation for Rusland. De bliver nødt til at søge en normalisering og en ny virkelighed efter krigen,« tilføjer han.

Korrespondenten bed i den forbindelse også mærke i, at Putin under mødet talte om Danmarks og Ruslands historiske bånd:

»De to landes regerende dynastier havde endda familieforbindelser i deres tid. Det er kendt, at Maria Fyodorovna (dansk prinsesse, der var datter af kong Christian 9., red.), kejser Alexander IIIs ægtefælle, var af dansk afstamning. Det vil sige, at vores lande altid har været historisk tætte og opført sig som gode naboer i den baltiske region,« lød det ifølge TASS fra Putin.

Det er ifølge Jakob Illeborg et udtryk for en 'helt anden form' for russisk retorik, end den man så bare få dage forinden, hvor Kreml truede med voldsomme konsekvenser som følge af Finlands indlemmelse i NATO.

»Det er et forsøg på at fremstå konstruktive og imødekommende – samtidig med at man advarer og truer. Det er i samme positionering en form for 'good cop-bad cop',« forklarer Illeborg.

»Man kan ikke få begge ting, sådan er det i den virkelige verden, men man kan i hvert fald se ud, som om man gerne vil.«

Derudover er Putins henvendelse også et konkret udtryk om, at man gerne vil involveres i arbejdet med at opklare, hvem der stod bag eksplosionerne ved Nord Stream.

»Der ligger i hvert fald stor signalværdi i det. Og det vil også sige, at når konklusionen på arbejdet – når den engang kommer – vil de med det samme kunne skyde den væk med argumentet om, at de ikke fik lov til at være med i det,« siger Illeborg.