Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er skæbnedage, vi ser udspille sig lige nu i Iran,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Efter den 22-årige kvinde Mahsa Amini fredag døde som følge af en anholdelse for »upassende påklædning,« er helvede brudt løs i landets gader.

Dødsfaldet har nemlig ført adskillige dages voldsomme protester med sig, hvor flere demonstranter er blevet dræbt. Og det på trods, så fortsætter oprøret.

»Det er alvorligt for styret det her. Folk er rasende. Jeg hørte en iransk kvindeaktivist fortælle på BBC, at der længe har ulmet et potentielt oprør. Og kvinderne er nu om muligt mindre bange end mændene,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Folket har fået blod på tanden og er ikke så bange som før – de har en ‘så må I komme og slå os ihjel’-mentalitet.«

Det iranske styre er notorisk brutalt – men det virker kun, så længe folk er bange, siger B.T.s internationale korrespondent.

»Under det her kvindeoprør gror et større opgør mod selve styret. Hvis protesterne fortsætter, kan det iranske folk bruge det som afsæt til at sige ‘nok er nok,’ og så kan det være, at styret må give sig på nogle punkter for at få ro på.«

Ifølge Jakob Illeborg er det altså nogle afgørende dage i Iran både for iranere, der er trætte af den kontrol, de er underlagt, og et styre, hvor det eneste, de kender til, er brutalitet mod deres egne:

»Hvor langt vil styret gå? Hvor langt tør de gå? De her protester viser, at undertrykkelse er ude af trit med tiden og den verden, folk ønsker at leve i.«