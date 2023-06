Han er en mand på en mission.

Mike Pence vil ifølge flere amerikanske medier i næste uge annoncere sit ønske om at blive præsidentkandidat for republikanerne ved valget i 2024.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, tror ikke, at det bliver en nem opgave for den tidligere vicepræsident.

»Umiddelbart vil jeg svare klart nej til, at han har en chance for at blive republikanernes kandidat. Men han er en 'man on a mission'. Han vil gribe chancen for at ruske op i de republikanske vælgere og vise, at der en anden vej, end den Trump vil,« siger han.

Den tidligere amerikanske vicepræsident, Mike Pence, vil ifølge flere medier nu stille op som præsidentkandidat for republikanerne. Foto: Scott Eisen/AFP/Ritzau Scanpix

Pence kørte parløb med Trump i Det Hvide Hus fra 2017 til 2021, men det parløb sluttede brat under stormen af kongresbygningen 6. januar 2021.

»Nu vil Pence vise, hvad republikanerne stod for i tiden før Trump. Det, han har oplevet under Trump, har været så voldsomt, at han ikke har følt, at han havde noget valg. Han var nødt til at stille op for at tilbyde et alternativ,« siger Illeborg, der tror, at Pence trods alt vil kunne flytte nogle republikanske stemmer.

»Selvom Pence i vores optik er meget højreorienteret, er han det, man kan kalde en 'ordentlig' mand. Det er der mange amerikanere, der ikke mener, at Trump er. Han er lige blevet dømt i en retssag i New York. Mange af de velhavende republikanere har det stadig svært med Trunp.«

Jakob Illeborg, international korrespondent hos B.T., levner ikke Pence mange chancer for at blive republikanernes næste præsidentkandidat. Foto: Jon Wiche

I en meningsmåling fra Morning Consult, der blev foretaget søndag, svarer 56 procent af de adspurgte republikanske vælgere, ifølge Ritzau, at de vil stemme på Trump.

Floridas guvernør, Ron DeSantis, er nummer to med 22 procents opbakning.

Derefter kommer Mike Pence med fem procents opbakning.

»Det overrasker mig på en måde, at Pence stiller op, for det bliver jo en kamp op ad bakke, men på den anden side er han jo en mand, der er ude i et ærinde, hvor han vil kæmpe for sin socialkonservative politik,« siger Illeborg.

Han er spændt på, hvilken betydning det vil få for Trunp, hvis Pence stiller op.

»Han vil vise, at der et alternativ til Trumps populistiske stil, og jeg tror ikke, at Trunp bare kan trampe henover Pence. Nu kommer der i hvert fald en, der kan og tør sige Trump imod, så det kan kun blive spændende at følge,« siger B.T.s internationale korrespondent.