Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

USA er i øjeblikket rasende på OPEC-landene og særligt på Saudi-Arabien.

Det sker, fordi OPEC-landene har udtalt, at de nu vil beskære antallet af olietønder om dagen med to millioner.

En beslutning, der ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, går med russernes mål om at destabilisere energimarkedet – og direkte mod amerikanernes eksplicitte ønske.

»Krisen og usikkerheden på energimarkedet, har allerede fået oliepriserne til at stige ret markant. Målet for USA og EU er det modsatte. Samtidig arbejder man på at lave et loft for russisk gas og olie, der skulle ramme russerne og stabilisere markedet,« siger han og fortsætter.

Faktaboks: OPEC OPEC står for Organisationen af Olieeksporterende Lande (OPEC) og de har søsterorganisation Opec+.

OPEC blev stiftet i 1960 af Iran, Irak, Saudi-Arabien og Venezuela. Siden er en lang række lande kommet til.

OPEC's formål er at koordinere medlemslandenes oliepolitik for at sikre stabile og rimelige priser for olieproducentlandene, effektiv og pålidelig forsyning af olie til forbrugslandene samt et rimeligt afkast til investorerne.

OPEC ledes af en medlemskonference på regeringsplan, der mødes mindst to gange om året. Det kræver enighed at gennemføre beslutninger i organisationen. Kilde: Den Store Danske

»Men når saudierne og resten af OPEC går ud og siger, at de vil blæse på det, modarbejder de både EU, og især USAs, politiske interesser og udspil – og det er amerikanerne meget vrede over.«

OPEC har selv været ude at forsvare beslutningen med, at prisstigningen på olien intet har med krigen at gøre, men at det i stedet handler om deres egne interesser og plads på markedet.

Men den præmis køber amerikanerne ikke, fortæller Illeborg.

»De har decideret beskyldt OPEC for at vælge side med russerne. Meldingerne fra Washington er så markante, at man næsten ikke kan forestille sig, at det ikke vil få konsekvenser for det politiske samarbejde og fremtidige handel. Der er meget på spil,« siger han.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg. Foto: Ida Marie Odgaard

USA og i særdeleshed Saudi-Arabien har i mange år haft et usædvanligt partnerskab, hvor amerikanerne har lukket øjnene for dele af Saudiernes politik, fordi de anser landet for at være en strategisk god partner, fortæller Illeborg.

Men med OPEC-landenes seneste beslutning, kan det umage par snart ende i et knust hjerte. Illeborg mener nemlig, at amerikanerne implicit truer OPEC-landene med landenes fremtidige handler, hvis ikke de følger USAs politiske standpunkt – og straffer russerne.

Og selvom OPEC holder fast i, at de gør det af andre årsager end krigen, bliver det interessant at se, om de tør holde ved deres beslutning efter USAs voldsomme reaktion, mener Illeborg.

»Vi må se om de falder til patten, eller holder fast i beslutningen. I sidste ende kommer det måske til at gå ud over dem selv, fordi energimarkedet kommer til at ændre sig så meget.«

»Derfor skal de nok sørge for at være med ombord, for det er ikke sikkert, at der er ligeså meget brug for dem i fremtiden, som der er nu,« siger han.

At OPEC-landene nu bliver skældt ud af USA, mener Illeborg desuden, er et tydeligt tegn på, at alle kan blive blandet ind i krigen – om man vil det eller ej.

Hvis OPEC-landene holder fast i deres beslutning, og dermed går mod både EU og USAs ønske om at stabilisere energimarkedet, vil det for danskerne betyde endnu en usikkerhed i den kommende tid, der i forvejen er præget af tårnhøje energipriser.