Israelerne var hurtige til at svare igen på torsdagens palæstinensiske angreb, og situationen er nu sprængfarlig.

B.T.s internationale korrespondent, Jacob Illeborg, er bekymret for udviklingen.

»Det er foruroligende at se, hvordan begge parter provokerer hinanden. Man må håbe, at det forbliver ved provokationerne, som jo er voldelige nok i sig selv. Men i øjeblikket ser det kun ud til at gå én vej, og den frygtede udvikling vil være en regulær krig,« siger han.

Torsdag blev 34 raketter skudt afsted mod Israel i et formodet palæstinensisk angreb. Ingen har dog taget ansvaret herfor endnu. Natten til fredag svarede Israel så igen med et angreb på Tyrus, der er Libanons fjerdestørste by.

Israelsk politi i byen Shlomi fjerner stykker af den raket, der blev skudt ned over det nordlige Israel, efter at den torsdag blev affyret fra Libanon. Foto: Jini Vis mere Israelsk politi i byen Shlomi fjerner stykker af den raket, der blev skudt ned over det nordlige Israel, efter at den torsdag blev affyret fra Libanon. Foto: Jini

»Man taler om det største palæstinensiske angreb siden 2006. Og med Israels lynhurtige modangreb må situationen siges at være tæt på ude af kontrol. Det her er simpelthen opskriften på den cocktail, der fører til krig,« siger Illeborg.

Begge parter har været ude at sige, at de ikke ønsker en krig, men B.T. internationale korrespondent er alligevel bekymret.

»I Israel har man under Netanyahu den mest højreorienterede regering til dato. Der sidder mange høge i den regering, som hellere går et skridt for langt end det modsatte. Og lederne på palæstinensernes side er jo heller ikke ligefrem kendte for at gå rundt med en fredsdue i hænderne,« siger han.

Det helt store problem opstår, hvis andre lande i området bliver inddraget i konflikten.

»En af Israels store fjender, Iran, ligger jo lige om hjørnet, og man kan bestemt være bekymret for, at andre aktører vil blande sig. Frygten er helt klart, at konflikten kan brede sig,« siger Illeborg, der dog understreger, at det ingenlunde er tilfældet lige nu.

»Man skal huske på, at der nærmest dagligt er provokationer i dette område, så det kommer helt an på udviklingen.«

Skulle det komme til en regulær krig mellem israelere og palæstinenserne, er styrkeforholdet ret markant.

»Amerikanerne har været ude at advare Netanyahu-regeringen om at opføre sig anderledes, men skulle det komme til en krig, vil de bakke israelerne op. Det vil give Israel et klart overtag, men igen er spørgsmålet, om andre aktører vil blande sig,« siger Illeborg.

Med Ruslands angreb på Ukraine og fornyet militær aktivitet i Mellemøsten spidser situationen til i verden.

»Det er en urolig tid. Den her konflikt har stået i skyggen af den i Ukraine, men det betyder jo ikke, at alt har været godt. Der er stadig dødsfjender i området, og så må vi se, om det går fra voldelige provokationer til decideret krig, eller om det lykkedes FN, USA og andre at få ro på situationen,« siger han.