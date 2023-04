Situationen i Sudan er ved at udvikle sig mod det, som eksperter for få dage siden kaldte det værst tænkelige scenario for landet.

Konflikten udvikler sig stadig, og det er svært at se, hvordan det skal ende godt for landets civilbefolkning. Særligt én ting kan afgøre, om borgerkrigen udvikler sig til en reel katastrofe.

Det fortæller Jakob Illeborg, der er B.T.s internationale korrespondent.

Landets hovedstad Khartoum har været ramt af kampe den seneste uge, efter en konflikt brød ud mellem to af landets ledende generaler.

Og der er ikke meget, der tyder på, at konflikten slutter snart, fortæller Jakob Illeborg. De mæglere fra blandt andet USA og Egypten, der har tilbudt at hjælpe med at skabe fred, er nemlig blevet afvist af generalerne.

Den internationale korrespondent fortæller, at man håbede på, at de to generaler kunne blive enige om at dele magten, men det er blevet afvist klart af parterne.

»De har sagt, at konflikten skal løses på slagmarken. Så det tyder desværre på, at vi ser frem mod en katastrofe. Der er lagt i kakkelovnen til et blodbad,« siger han.

I de første dage har konflikten været isoleret til landets hovedstad Khartoum. Men de seneste dage er konflikten så småt begyndt at sprede sig ud i resten af landet.

Hvis den spreder sig yderligere, kan det blive katastrofalt, fortæller Jakob Illeborg. Landet nærmer sig nemlig et punkt, hvor der ikke er ressourcer til at håndtere konflikten.

»Der er ikke medicin nok til at understøtte hovedstaden, og der mangler strøm. Folk er bange,« siger han.

De europæiske lande og USA er begyndt at forsøge at evakuere statsborgere fra landet. Men ustabile våbenhviler og kampe ved lufthavnen gør evakueringen besværlig og farlig.

Lørdag har direktør for borgerservice Steen Hommel udtalt til DR, at man anbefaler danske statsborgere i Sudan at blive inden døre og at lade være med at forsøge at forlade landet.

Selvom det kan lyde mærkeligt, at man i sådan en situation ikke skal forsøge at komme væk, hvis man kan, er det en meget almindelig anbefaling, fortæller Jakob Illeborg.

»Folk er simpelthen i mindre fare inden døre. Så snart du er på gaden, er du et potentielt mål. Så indtil man har mulighed for at evakuere, er det den almindelige anbefaling,« siger han.

Selvom man i de vestlige lande taler meget om evakueringen af vestlige borgere, er det også vigtigt at huske landets almindelige befolkning, siger Jakob Illeborg videre.

»De bliver ikke evakueret. De kommer ikke til at kunne flygte. Det er en uskyldig civilbefolkning, der er fanget i et hæsligt spil.«