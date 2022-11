Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er de fine detaljer, vi skal kigge i nu.«

Det vil ikke være helt forkert at kalde det igangværende amerikanske midtvejsvalg for en 'gyser' – og det er en gyser, der kan få store konsekvenser for det politiske landskab.

Det fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Lige nu kæmper Demokraterne og Republikanerne om at få flertallet i – og dermed kontrollen over – Kongressens to kamre (Senatet og Repræsentanternes Hus).

Folk viser deres støtte for den republikanske kandidat Ron DeSantis. Foto: GIORGIO VIERA Vis mere Folk viser deres støtte for den republikanske kandidat Ron DeSantis. Foto: GIORGIO VIERA

I øjeblikket er det uhyggeligt tæt mellem de to, når man ser på, hvem af dem der står til at få flertallet i Senatet.

Når man ser på Repræsentanternes Hus, som Demokraterne de seneste to år har haft kontrollen over, ser det ud til, at det tipper mod Republikanerne.

Hvis Republikanerne formår at vriste flertallet fra Demokraterne der, kan det blandt andet få konsekvenser for den amerikanske præsident, Joe Biden:

»Det betyder konkret, at det bliver sværere at være Joe Biden og sværere at være Demokrat. For det er i Repræsentanternes Hus, at alle lovene bliver til. Og hvis du har Huset, så kan du sætte gang i mange projekter – også projekter, der kan spænde ben for andre. Og det vil de (republikanerne, red.) formentlig gøre,« siger Jakob Illeborg.

Folk støtter den demokratiske kandidat John Fetterman. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Folk støtter den demokratiske kandidat John Fetterman. Foto: ANGELA WEISS

Som det ser ud lige nu, mens stemmerne fortsat tælles op, står Republikanerne til at få flertallet – men knebent.

»Det betyder også noget, for så skal der ikke særligt meget til, før at det flipper, hvis Demokraterne kan overtale et par stykker til at stemme med dem,« fortæller korrespondenten.

»Mange havde før valget forestillet sig, at Republikanerne ville få et klart flertal i Huset. Og et meget lille flertal er noget andet, end et klart flertal. Det er derfor, kan man sige, at det er de fine detaljer, vi skal kigge i nu.«

Hvis det lykkes Republikanerne er tage Huset, vil det være 'et stort benspænd' for Joe Biden og Demokraterne og den politik, der fører – blandt andet med grøn omstilling og økonomisk støtte til Ukraine.

Foto: YUKI IWAMURA Vis mere Foto: YUKI IWAMURA

»Men hvis det bliver en kneben sejr, vil det være noget andet. Der sidder 435 medlemmer i Huset, og hvis man kun har et eller to medlemmer i flertal, så skal der mindre rykken i geledderne til, før man pludselig ikke har flertallet,« siger Illeborg.

Hvis det lykkes Demokraterne at holde fast i Senatet, vil det betyde en stor del:

»Hvis man skal sige det helt groft: Får Republikanerne Huset, kan de spænde ben for Joe Biden. Får de også Senatet, så er Biden i nærmest magtesløs, hvor det eneste, han i virkeligheden har tilbage, er sin veto-ret,« forklarer Jakob Illeborg:

»Hvis Demokraterne kan holde Senatet, er det en ret stor politisk bedrift. I forhold til de meningsmålinger, der de seneste uger har peget på en soleklar Republikansk sejr – et slagtehus, hvor Demokraterne fejes af bordet – så er det ikke sket. Så det er virkelig spændende.«