Ukraine har skubbet Rusland tilbage og generobret byen Kherson.

Men alligevel er det ikke dette, som lige nu fylder mest i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det er derimod en yderst voldsom og brutal video, der i sidste uge blev delt på kommunikationsplatformen Telegram med titlen 'Hævnens hammer'.

Her bliver en mand henrettet med en forhammer, som bankes ind i hans hoved. Henrettelsen menes at blive udført af den berygtede Wagner-gruppe, som består af lejesoldater, og rigmanden bag gruppen, Jevgenij Prigozjin, har også udtalt sig om den.

»Han forrådte sit folk, forrådte sine kammerater, forrådte helt bevidst. Han var en forræder,« siger han om manden i videoen, der angiveligt var en lejesoldat, som havde skiftet side til Ukraine.

Jevgenij Prigozjin og Vladimir Putin har kendt hinanden i mange år, og Prigozjin er en trofast støtter af præsidenten.

At Jevgenij Prigozjin udtaler sig er, ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i tråd med Wagner-gruppen og rigmandens ønske om at indtage en endnu mere central og magtfuld rolle i Rusland.

»I denne video ligger der også, alene qua voldsomheden, nogle trusler til politiske modstandere, og det lyder fra Kremls inderkreds, at flere er bekymrede over Prigozjins nye status, og hvad han kan bruge den til. Han har jo nærmest kaldt på en Stalin-lignende udrensning af politiske modstandere i Moskva.«

Ifølge Jakob Illeborg er videoens voldsomhed også noget, der påvirker den menige russer, og det er et tegn på, at krigen rykker nærmere deres bevidsthed, end den hidtil har gjort.

»Russerne er normale mennesker ligesom os, og det er klart, at krigens brutalitet kommer tæt på, når de ser sådan en video. I lang tid kunne normale russere dække sig ind under, at det ikke var en krig, men en speciel operation, der foregik i et fremmed land, som ikke havde noget med dem at gøre, men det her bringer på en måde krigens gru hjem,« siger Illeborg og tilføjer:

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T., har blandt andet været i Ukraine for at dække Ruslands invasion.

»De reaktioner, der har været fra dem, der har set eller hørt om videoen, er væmmelse og gru over for den fuldstændige mangel på menneskelighed og ordentlighed, som Wagner-folkene udviser.«

Ægtheden af henrettelsesvideoen er ikke verificeret.